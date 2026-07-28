오재원 2군행에 김경문 감독 탄식 → 복귀시점 불투명 "스스로 수비하다가.. 안타깝네요" [대전 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 오재원이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회말 1사 1,3루 대타 한지윤이 좌월 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 신인 외야수 오재원이 훈련 도중 다쳤다. 김경문 한화 감독도 안타까운 마음을 숨기지 못했다.

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김 감독은 28일 대전 롯데전을 앞두고 "스스로 수비하다가 그렇게 됐다. 안타깝네요"라며 탄식했다.

한화는 이날 오재원을 1군 엔트리에서 제외했다. 오재원은 26일 수비 훈련을 소화하다가 혼자서 발목을 접질렸다.

한화 관계자는 "오른쪽 발목 염좌다. 통증 회복이 완전치 않아 선수 관리를 위해 말소했다"고 설명했다.

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누구 탓도 아니다. 연습을 할 때에도 늘 집중력을 유지해야 한다는 교훈을 얻은 것으로 위안을 삼아야 한다.

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오재원은 올해 한화 외야에 커다란 활력을 불어넣었다. 2026 신인드래프트 1라운드 전체 3번에 뽑힌 특급 자원. 시즌 76경기 167타석 타율 2할6푼5리 출루율 3할4푼1리를 기록했다. 최근 10경기는 타율 4할2푼2리 맹타를 휘둘렀다.

복귀 시점도 불투명하다. 절대 안정을 취하면서 통증이 사라지기만을 기다리는 처지다.

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열흘 뒤 콜업을 장담하기 어렵다. 김 감독은 "상태를 봐야 한다. 지나봐야 될 것 같다"고 말을 아꼈다.

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한지윤이 선발 출전 기회를 잡았다. 2025 드래프트에 뽑힌 한지윤도 올해 데뷔한 신인이다. 26일 대전 LG전 3점 홈런을 폭발하며 강렬한 인상을 심었다.

김 감독은 "그 정도 모습을 보여줬으면 선발로 나갈 법하다. 타격이 장점이다. 지금 좋은 분위기를 타고 있으니까 그 기운을 기대하면서 선발로 넣었다"고 밝혔다.

홈런 장면에 대해서는 "맞는 순간 좋은 타구라고 생각했다. 생각보다 좀 더 멀리 갔다"며 웃었다.

한지윤은 6경기 11타석 타율 4할4푼4리에 OPS(출루율+장타율) 1.434를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com