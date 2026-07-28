대전을 왜 피하나. "화이트와 붙어 봐라" → 박세웅 '한화 원정 0승'에 대한 김태형 감독의 대답 [대전 현장]

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회말 투구를 마치고 주먹을 쥐어보이는 롯데 선발 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "화이트와 붙어 봐라."

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김태형 롯데 감독이 선발투수 박세웅에게 파이팅을 불어넣었다. 박세웅은 통산 대전 원정경기 성적이 나쁘다. 과거에는 대전 원정을 피하는 방향으로 로테이션을 조정하곤 했는데 김 감독 부임 이후에는 정면돌파다.

김 감독은 28일 대전 한화전을 앞두고 "투수들마다 다들 선호하는 구장이 있다"며 어차피 같은 조건이기 때문에 결국 박세웅이 극복해야 한다고 주문했다.

박세웅은 유독 대전에서 고전했다.

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2015년 데뷔한 박세웅은 통산 299경기 81승 108패 평균자책점 4.67을 기록했다.

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통산 한화전은 23경기 2승 13패 평균자책점 7.10으로 열세다.

한밭구장에서는 10경기 0승 8패 평균자책점 9.00.

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신구장 한화생명볼파크에서도 1경기 1패 평균자책점 4.26을 기록했다.

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하필 이날 한화 선발은 외국인 에이스 화이트다. 올해 13경기 6승 5패 평균자책점 2.92를 기록했다. 롯데전은 처음이다.

첫 만남이라면 보통 투수가 유리하다. 박세웅은 득점 지원을 기대하기 어렵다. 박세웅도 최소 실점으로 맞서야 한다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

김 감독은 "화이트와 붙어 봐라"며 박세웅을 응원했다.

김 감독은 노진혁을 선발 라인업에 포함시키며 승부수를 띄웠다.

김 감독은 "타선이 좀 쳐줘야 이길 수 있다. 지금 고승민 나승엽이 좋아지고 있다. 3루는 노진혁과 박승욱을 생각하고 있는데 한태양도 타격감이 좋다. 태양이도 요즘 벤치에 두기 아깝다"며 최적의 조합을 고민했다.

한태양의 주포지션은 2루수다. 고승민과 겹친다. 고승민이 1루나 외야 수비로 나가야 한태양과 공존이 가능하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com