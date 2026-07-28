'7월 꼴찌' LG 구세주 될까? 한국에 도대체 왜 왔나 "부담감 극복하는 법, 정확히 안다"…'ML 다승왕' 외인의 진심 [인터뷰]

인터뷰에 임한 카라스코. 김영록 기자

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 메이저리그 통산 112승, 2017년 빅리그 다승 1위(18승), 클리블랜드 가디언즈를 월드시리즈에 진출시켰던 선발 4인방의 일원.

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카를로스 카라스코(39)가 마침내 잠실구장에 모습을 드러냈다. 1987년생, 야구선수로는 '노장'의 반열에 드는 나이다.

LG는 지난 주말 대전 원정을 마치고 돌아왔다. 카라스코는 이날 선수단과 첫 인사를 나누는 한편, 캐치볼에 이어 불펜피칭까지 소화했다.

2003년 필라델피아 필리스에 입단, 클리블랜드 인디언스를 비롯해 뉴욕 메츠-양키스, 애틀랜타 브레이브스를 거치며 빅리그에서만 17시즌을 뛴 거물 투수다. 통산 343경기(선발 286경기)에 등판, 1704이닝을 소화하며 112승105패, 평균자책점 4.24를 기록했다. 2017년에는 클리블랜드 인디언스 소속으로 18승을 올리며 아메리칸리그 다승 1위를 차지했다.

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올해도 메이저리그 애틀랜타에서 꾸준히 등판했다. 다만 40인 로스터에 들락날락했다. 8경기에 불펜으로 등판, 16⅔이닝 평균자책점 5.94를 기록했다. 이후 약셀 리오스를 방출한 LG가 총액 36만 달러에 카라스코와 계약했다.

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통산 연봉이 한화 1000억원이 넘는 그다. 왜 한국을 선택했을까. 카라스코는 미소와 함께 "하나님께 감사드릴 일이다. 새로운 경험, 기회가 필요했다. LG에서 내가 필요하다고 강하게 어필한 점도 있다"고 설명했다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

"LG에서 뛰었던 애덤 플럿코와 2016~2017년, 그리고 올해 애틀랜타에서 엘리에이저 에르난데스와 함께 뛰었다. 두 선수에게 한국에 대해 많은 이야기를 들었다. 특히 1회부터 9회까지 멈추지 않고 응원하는 한국 팬들의 열정이 좋은 경험이 됐다고 한다."

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'코리안특급' 박찬호와 비슷한 레벨의 커리어를 지닌 투수다. 특히 다승 1위와 월드시리즈 진출로 증명되는 2017~2018년 클리블랜드 시절의 존재감은 리그 최고 투수라고 부를만했다.

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커리어 정점이었던 당시에 대해 "성적도 좋았지만 월드시리즈에 갔으니까, 우승반지 직전까지 갔기 ??문에 내 야구 인생이 끝날 때까지 혹은 끝난 뒤에도 기억에 남는 시즌은 2017년일 것"이라며 아쉬움도 내비쳤다.

"미국 여름도 한국 못지 않게 덥다. 더위와 싸운 경험은 충분히 많다. 더위나 추위를 이기는 방법은 확실하게 갖고 있다. 오늘 선수단 만나보니 분위기가 정말 좋다. 다들 한명씩 내게 인사해준 부분은 서로를 존중하는 LG의 팀 문화를 보여주는 것 같다. 나는 '단합력'이 가장 중요하다고 생각하는데, 오늘 클럽하우스에서 그런 모습을 봤다."

카라스코는 "긴 커리어, 많은 경험을 지녔다. 부담감을 떨쳐내는 법, 부담감을 안고 좋은 퍼포먼스를 보여주는 법은 정확히 알고 있다"면서 "오히려 내겐 설렘으로 느껴진다. 그 열정적인 응원, 기대감, 충족시킬 수 있도록 노력하겠다. 아마 LG의 젊은 투수들에게 가르쳐줄 수 있는 부분도 있을 것"이라고 강조했다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

한국 타자들중 특별히 아는 이름은 없고, 두산 베어스 외국인 타자 유니오 세베리노 정도만 알고 있다고. 최근 LG가 1승9패 부진에 시달리고 있는 점에 대해서는 "시즌중에 항상 업앤다운이 있다. 또 그런 상황을 통해 배워나가는 게 프로의 자세다. 충분히 극복할 수 있다. LG는 이제 올라갈 일만 남았다"고 강조했다.

"우선 타자들의 습관을 파악하는게 가장 중요한 것 같다. 내 장점이라고 해야할까? 타자들을 연구하고 공부하는 걸 좋아한다. 미국에서 그동안 배웠던, 내가 해왔던 피칭을 그대로 보여드리겠다. 올해 우승이 목표다."

등번호 59번은 원래 LG 신인 박준성의 번호였는데, 카라스코가 가져가게 됐다. 그는 "박준성이 뭘 좋아하는지 한번 물어보겠다. 좋아하는걸 해줘야 선물 아닌가"라며 웃은 뒤 "59번은 내게 너무나 소중한 번호다. 이 자리를 빌어 박준성에게 감사를 전한다"고 덧붙였다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

염경엽 LG 감독은 카라스코의 등판 시기에 대해 "일단 컨디션을 봐야겠지만, 여유를 주고 오는 토요일(8월1일)에 등판시키려고 한다"고 했다.

이어 "로테이션상 그날 상대팀(두산 베어스)의 5선발이 나온다. 외국인 선수는 첫 경기가 정말 중요하니까, 일단 일정을 그렇게 짰다"면서 "커맨드가 되는 투수다. 아마 어린 투수들에게도 많은 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com