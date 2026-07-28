"1회부터 9회까지 빡빡할 것" '121홈런 1위' KIA 이범호 감독이 삼성 타선을 경계하는 이유

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 최형우가 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]리그 홈런 1위 군단을 이끄는 KIA 타이거즈 이범호 감독이 오히려 홈팀 삼성 라이온즈의 매서운 공격력을 잔뜩 경계했다.

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이범호 감독은 28일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 취재진과 만나 이날 경기 구상과 마운드 운용 계획에 대해 생각을 전했다.

이 감독은 최근 팀 흐름의 핵심을 '선발 마운드의 이닝 소화력'으로 꼽았다. 이 감독은 "지금은 선발 투수들이 이닝을 끌어주느냐 못 끌어주느냐에 따라 경기가 되고 안 되고가 결정된다"며 "선발 선수들에게 1회부터 3회까지는 어떻게든 팀이 대등하게 갈 수 있게 만들어 달라고 당부했다"고 밝혔다. 이어 "선발이 일찍 내려가면 중반부터 불펜을 계속 투입해야 하는데, 다 잘 던지다가도 한 명만 흔들리면 경기가 넘어가 버린다"며 "우선은 선발 싸움이 제일 중요하다. 투수들이 조금 더 욕심을 내줄 필요가 있다"고 강조했다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 올러가 이도윤의 강습타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

이날 선발로 나서는 외국인 투수 올러에 대해서는 변함없는 신뢰를 보냈다.

이 감독은 올러의 최근 살짝 주춤했던 페이스에 대해 "더위 탓은 아닌 것 같고, 휴식 이후 페이스가 조금 안 좋아진 것 같은데, 한두 번 안 좋았더라도 남은 경기에서 잘 던져주면 된다"라며 "오늘 못 던지면 잊어버리고 다음 등판을 잘 준비하면 된다. 지금 팀 전체가 한 경기 한 경기가 매우 중요하기 때문에 올러와 네일이 나오는 경기는 어떻게든 이기는 흐름으로 만들어야 한다"고 총력전을 다짐했다. KIA는 선발 로테이션상 삼성과의 대구 3연전에 올러에 이어 시라카와, 네일이 차례로 등판할 예정이다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 1회초 1사 2루 삼성 디아즈가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

상대 팀 삼성 타선에 대한 경계감도 숨기지 않았다.

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이 감독은 "삼성 타선이 워낙 공격력이 좋다. 다른 팀들과 경기하는 걸 봤는데 분위기도 좋고 홈인 대구에서는 경기를 굉장히 잘하더라"며 "초반에 우리가 잘 버텨주면서 타선이 흐름을 가져와 줘야 한다. 올러가 부침이 생기면 쉽지 않은 경기가 될 것"이라고 전망했다. 이날 KIA는 박재현(중견수)-카스트로(좌익수)-김도영(3루수)-나성범(우익수)-한준수(포수)-김선빈(지명타자)-7번 박상준(1루수)-8번 김규성(유격수)-9번 하주석(2루수)의 선발라인업을 구성했다. 삼성은 김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(좌익수) 최형우(지명타자) 디아즈(1루수) 이재현(유격수) 김영웅(3루수) 류지혁(2루수) 김도환(포수) 라인업에 최원태가 선발 등판한다. .

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 경기를 준비하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

마지막으로 이 감독은 대구삼성라이온즈파크의 특성을 언급하며 긴장의 끈을 조였다.

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"삼성은 워낙 끝까지 공격력이 좋은 팀인 데다가 구장도 작은 편이라 경기 후반까지 신경을 써야 한다. 1회부터 9회까지 빡빡하게 신경을 쓰면서 경기를 치러야 할 것 같다"며 신중한 입장을 견지했다.

KIA는 27일 현재 121홈런으로 팀 홈런 1위를 달리고 있다. 지난해 161홈런으로 1위를 굳건히 지켰던 삼성은 81홈런으로 6위에 그치고 있다. 타자친화 구장 라이온즈파크에서 펼쳐질 홈런 한방이 3연전 성패를 가를 가능성이 크다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com