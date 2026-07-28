"홈런 말고 안타 2개 쳐" 두산 새 외국인 타자 부진? 적응 시점이 관건이다[인천 현장]

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 두산 1루수 세베리노가 실책 후 자책하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]"자신감이 쌓이면 자기 스윙이 나올거라 생각하고 있어요."

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두산 베어스 김원형 감독이 새 외국인 타자 유니오 세베리노의 주춤한 성적이 결국 적응의 문제라고 봤다.

두산이 7월초 다즈 카메론을 방출하고 영입한 세베리노는 27일까지 8경기에서 타율 2할4푼1리(29타수 7안타)의 타격 성적을 기록하고 있다. 아직 홈런은 없고, 2루타 2개를 쳤다.

아직 초반이지만 타석에서의 결과가 기대치를 크게 밑돌다보니 아쉬움을 표현하는 평가도 많았다. 카메론이 퇴출 전까지 2할8푼7리의 타율에 OPS 0.833을 기록했기 때문에, 확실히 더 나은 모습을 보여야 하는데 성적이 이보다 낮으면 교체 명분이 머쓱해지기 때문이다.

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그래도 희망이 보인다. 세베리노는 지난 주말 삼성 라이온즈와의 3연전 중 '멀티 히트'를 2차례 기록했다. 24일 경기에서 4타수 2안타, 26일 경기에서 다시 3타수 2안타를 쳐냈다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 세베리노가 안타를 날린 뒤 2루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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28일 인천 SSG 랜더스전을 앞두고 만난 김원형 감독은 "이진영 코치와도 폼을 수정하는 것은 아니어도, 계속 (이야기를 나누고 있다). 외국인 타자들이 처음 왔을때 가장 큰 문제점이 바로 적응이다. SSG 마드리스처럼 빨리 적응하면 너무 좋겠지만, 본인도 여러가지 시도를 해보고 있다"면서 "일단은 타석에서 자신이 가지고 있는 것을 살려서 할 수 있도록 보고 있다. 다행히 2안타를 쳐서 그런지 오늘은 기분이 좋더라"며 웃었다. SSG전을 앞두고 한결 밝은 표정으로 훈련에 임한 세베리노다.

김원형 감독은 "아까도 세베리노에게 '큰 거 치지 말고, 안타 2개만 쳐라'고 이야기 했는데, 이런 자신감들이 쌓이면 결국 자기 스윙이 나온다고 생각한다. 나는 그걸 기대한다"며 장타에 대한 부담을 떨쳐내고 경기에 임하기를 당부했다.

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하지만 세베리노에게 많은 시간이 주어지지는 않는다. 이미 후반기에 돌입했고, 적응을 위해 두산도 오래 기다려줄 여유는 없기 때문이다. 김원형 감독도 "개막 초반에는 최소한 100타석 정도는 주는데, 지금은 시간이 없다. 지금 그런 기준점은 아닌 것 같고, 그 사이에 본인이 자신의 것을 찾았으면 좋겠다"고 기대감을 드러냈다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com