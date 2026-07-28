'18연패 탈출 → 731일만의 승리' 21세 어린 투수의 거듭된 좌절…"연패 끊자" 사령탑이 증언한 선수단 분위기 [잠실포커스]

사진제공=키움 히어로즈

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5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 731일 동안 승리가 없는 '선발투수'의 마음은 어떨까.

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1군에서 멀어진 것도 아니고, 꾸준히 1군에서 등판중임에도 연패가 이어졌다. 더구나 2005년생 어린 투수다.

28일 잠실에서 만난 설종진 키움 히어로즈 감독은 "연패를 끊어주고 싶었다"는 진심을 토로했다.

"경기전부터 선수들이 김윤하의 연패를 끊어주자는 의지를 보였다. 초반에 점수가 나면서(4회까지 7-0 리드) 최대한 승리를 위해 힘을 주고자 했다. 코치진도 언제 바꿀지, 웬만하면 승리를 안겨주고자 했다."

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26일 광주 KIA 타이거즈전 승리는 타선이 아무리 점수를 냈다고 한들 결국 김윤하 본인이 5이닝(3실점)을 버틴 덕분이다. 순수 선발 18연패의 기록은 어쩔 수 없지만, 선발-구원 통합 19연패(장시환)과 타이를 이루는 것은 한발자국 앞에서 가까스로 피했다.

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설종진 감독은 "18연패라는 건 알고 있었지만, 그 기간이 2년이나 되는지는 몰랐다. 정말 힘들게 프로 무대에서 뛰어왔구나 싶었다"면서 "오늘 얼굴 보고 '이제 긴 터널을 지났다. 좋은 일만 있을 거고, 앞으로도 기대한다'는 이야기를 해줬다"고 덧붙였다.

이어 '다시 승리하기까지 몇년 걸리는 것 아니냐'는 질문에는 "김윤하에겐 원래 연패가 중요하지 않다. 꾸준히 선발로 등판하는 게 가장 중요한 선수"라면서도 "김윤하가 좋은 피칭으로 한주를 마친 만큼, 이번주에도 좋은 피칭을 보여줄 것"이라며 신뢰를 표했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com