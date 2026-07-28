'1회 48구 8실점' ERA 3위 올러의 충격 강판…삼성, 13타자 일순 8득점 대폭발, 최원태 배 부르겠네…[대구현장]

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈 이범호 감독의 우려가 최악의 시나리오로 악몽 같은 현실이 됐다.

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이범호 감독은 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 앞서 "1회부터 3회까지 선발 투수가 대등하게 버텨주는 것이 핵심"이라 강조했다.

삼성 라이온즈 타선이 1회말부터 타자일순하며 KIA의 외국인 에이스 아담 올러를 마운드에서 끌어내렸다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

이범호 감독은 경기 전 1위 팀 삼성의 무서운 화력을 경계했다.

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이 감독은 "삼성 타선이 워낙 공격력이 좋다. 올러가 우타자들을 상대로 부침이 생기면 쉽지 않은 경기가 될 것"이라며 "올러와 네일이 나오는 경기는 어떻게든 이겨야 한다"고 총력전을 다짐했다.

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하지만 경기 시작과 동시에 삼성 타선은 이 감독의 경계심을 뛰어넘는 폭발력을 선보였다.

1회말 삼성 선발 최원태의 10구 삼자범퇴로 가볍게 마치자 타선이 폭발했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

삼성 타선은 무서운 집중력을 발휘했다. 1번 타자부터 시작해 한 이닝에만 무려 13명의 타자가 타석에 들어서며 장단 7안타와 볼넷 3개를 묶어 무려 8득점의 빅이닝을 만들어냈다.

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톱타자 김지찬이 볼넷으로 물꼬를 튼 뒤 김성윤 타석에 2루도루. 구자욱의 안타로 1사 1,3루에서 최형우 디아즈의 연속 적시타가 터지며 2-0. 1사 1,3루에서 이재현이 올러의 149㎞ 초구 몸쪽 높은 직구를 들어올려 왼쪽 담장을 넘겼다. 5-0을 만드는 시즌 11호 스리런포.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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올러의 고난은 끝이 아니었다.

김영웅의 안타와 김도환의 볼넷으로 2사 1,2루가 됐고, 1회에만 두번째 타석에 선 김지찬의 좌익선상 적시 2루타가 터졌다. 김성윤의 볼넷으로 2사 만루에서 구자욱의 2타점 적시타로 8-0.

KIA의 '믿을맨' 올러에게는 커리어 최악의 1회가 됐다. 공의 제구와 구위 모두 삼성 타자들의 먹잇감이 되며 1회에만 무려 48개의 공을 던져야 했다.

직구 최고 구속은 151㎞였지만, 볼끝 위력이 무뎠다. 패스트볼 위력이 반감되면서 스위퍼, 커터, 체인지업 등 변화구 위력이 반감될 수 밖에 없었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 최형우가 적시타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

KIA는 2회부터 올러를 내리고 김태형을 마운드에 올렸다. 1이닝 7안타 3볼넷 1탈삼진 8실점. 모두 자책점이었다.

이날 경기 전까지 평균자책점 2.73으로 이 부문 리그 3위를 달리던 올러는 1회에만 8실점을 허용하며 무너졌다. 이는 올러의 KBO 리그 한 경기 최다 실점(종전 5실점) 기록이다. 단 한 이닝 만에 올러의 시즌 평균자책점은 2.73에서 3.38로 폭등했다.

1회부터 더없이 든든한 득점 지원을 안고 마운드에 오른 최원태는 단 28구 만에 3이닝 연속 삼자범퇴의 경쾌한 투구 리듬을 유지했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com