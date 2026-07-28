보수적인 日, 참다참다 선수들이 피치클락 도입 요청…ABS는 아직

3월 WBC에 출전한 일본 야구 대표팀. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]일본프로야구(NPB) 선수회가 '피치클락' 도입을 요청하기로 만장일치 결의했다.

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소프트뱅크 호크스 간판 스타 곤도 겐스케가 회장을 맡고있는 NPB 선수회는 28일 도쿄 시내에서 임시 대회를 열고, 주요 현안에 대해 논의했다.

'스포츠닛폰', '데일리스포츠' 등 일본 주요 언론은 28일 "이번 회의에서 '피치클락' 도입과 관련해 만장일치로 내년부터 도입을 요구하기로 의견이 모였다. 다음 시즌부터 도입에 속도가 붙게 됐다"고 보도했다.

곤도 회장은 "내년부터 '피치클락'을 요청하는 방향으로 의견이 모였다. 각 구단 선수들을 대상으로 설문 조사를 취합했고, 거의 다 찬성했다. 다만 피치클락 룰에 대해서는 메이저리그식으로 할지, 일본 독자적으로 초수를 정할지 아직 정해져있지는 않다. 그래도 도입 자체에는 대부분 동의하고 있다"고 설명했다.

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'피치콤' 도입에 대해서는 테스트를 거쳐 내년부터 공식 도입될 전망이다.

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상당히 보수적인 NPB는 피치클락과 피치콤은 물론이고, ABS(자동 볼/스트라이크 판정 시스템)도 사용하지 않고 있다. KBO리그는 2024년 피치클락 시범 운영을 거쳐 2025년 정식 도입했고, ABS는 2024년부터 정식 도입했다. 메이저리그는 2023년부터 피치클락을 도입했고, 올해부터 ABS 챌린지 시스템을 사용하고 있다.

ABS 도입에 대해서 NPB 선수회는 "앞으로 논의해 나가는 방향"이라고 밝혔다. 일단 필요성에 대해서는 어느정도 긍정적인 분위기다.

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NPB가 피치클락과 ABS 등 세계 야구 트렌드를 따라가려는 움직임을 보이는 이유는, 올해 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 충격 탈락 여파가 컸기 때문이다. 2023년 WBC에 미국을 제치고 우승을 차지했던 일본은 올해 WBC에서는 8강전에서 충격의 탈락을 당했다. 메이저리그 사무국이 주관하는 대회인 WBC는 피치클락을 활용하고 있는데, 일본 선수들이 적응하는데 애를 먹었다는 후기가 나오면서 NPB도 변화가 필요하다는 목소리가 커졌다.

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곤도 회장도 "2028년 LA 올림픽이 시즌 중에 열린다. 개인적으로도 선수들의 부담을 줄이기 위해 필요한 부분이라고 생각한다"며 의견을 냈다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com