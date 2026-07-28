데뷔 첫 두자릿수 홈런 달성! 128m 대형 아치 쾅…'반짝반짝' LG 우타 거포의 꿈이 영근다 [잠실현장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 2026년은 LG 트윈스 우타 거포가 '반짝반짝' 빛나는 한해가 될까.

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LG 문정빈이 심상치 않다. 문정빈은 28일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와 주중시리즈 1차전 5회말, 우중간 담장을 넘기는 솔로포를 가동했다.

LG표 육성의 무서움을 보여주는 산증인이다. 시즌 10호포. 43경기에 130타석 남짓을 소화했음에도 벌써 두자릿수 홈런을 채웠다. 4년전 2차 8라운드(전체 77번)에 LG 유니폼을 입은 유망주가 3~4년간 공들인 육성을 거쳐 1군 무대에서도 거포의 아우라를 뽐내고 있다.

LG는 8연패 포함 전날까지 최근 10경기에서 1승9패의 부진을 보였지만, 문정빈만은 달랐다. 이 기간 동안 타율 3할3푼3리, 2홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 1.111로 오스틴과 함께 팀 타선을 이끄는 주역이었다.

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이날도 문정빈은 4회말 1사 후 볼넷으로 출루한 뒤 키움 2루수 서건창의 실책, 문성주의 안타로 만든 1사 만루 찬스에서 박동원의 좌전 2타점 적시타 때 홈을 밟았다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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이어 5회말에는 2사 주자없는 상황에 등장, 키움 선발 전준표의 초구 한가운데 149㎞ 직구를 통타, 그대로 우중간 담장 너머로 날려보냈다. 타구 속도는 170.2㎞, 발사각은 26.6도, 비거리는 127.9m에 달했다.

이젠 LG 라인업은 물론 클린업트리오에도 빠져서는 안될 이름이 됐다. 오스틴-문보경과 1,3루,지명타자를 나눠 뛸 수 있다보니 체력 문제나 포지션 겹침 문제에서도 한결 자유롭다.

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영웅은 위기의 순간, 난세에 탄생하기 마련. 문정빈은 이미 힘차게 날아오르고 있다. LG의 승리를 이끌 수 있을까. 올해 LG의 우승에 문정빈 3글자를 새길 수 있다면, 말 그대로 '반짝반짝' 빛나는 존재감을 뽐낼 것이다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com