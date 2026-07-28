'승리요정' 문정빈 10호포+결승타 → 톨허스트 9승+손주영 20세이브…악몽 떨쳐낸 LG, 키움에 5대3 승리 [잠실리뷰]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 문정빈이 올해 LG 트윈스 최고의 히트상품으로 떠올랐다. 악몽 같은 7월의 막바지에 반전을 위한 횃불을 밝혔다.

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LG 트윈스는 28일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 1차전에서 5대3, 2점차로 승리했다.

승리 과정은 만만찮았다. 3-1로 앞섰을 때만 해도 무난한 승리의 흐름 같았다. 하지만 톨허스트가 7회초 동점포를 허용하며 다시 미궁으로 빠졌다. 다시 5-3으로 앞선 8회초 1사 만루, 9회초에는 2사 2,3루 동점 및 역전 위기를 겪어야했다. 최근 10경기에서 1승9패로 부진했던 LG의 모습을 그대로 보여주는 듯 안정감이 아쉬운 경기였다.

그래도 이겼다. 이날 승리로 LG는 혹시나 모를 연패의 재시작을 저지했다. 올시즌 54승째(41패)를 기록하며 2위 KT 위즈, 선두 삼성 라이온즈 추격의 첫걸음을 뗐다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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반면 키움은 데이비슨의 영입으로 인한 상승기류가 꺾이며 탈꼴찌 전선에 빨간불이 켜졌다. SSG 랜더스가 전날까지 4연승을 달리는 등 분위기가 바뀐 상황. 키움은 61패째(35승2무)를 기록하며 순위표 맨 아랫자리에 그대로 머물렀다.

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이날 LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(지명타자) 문보경(3루) 문정빈(1루) 오지환(유격수) 문성주(좌익수) 박동원(포수) 구본혁(2루) 라인업으로 경기에 임했다. 클린업 트리오에 이름을 올린 문정빈이 돋보인다. 선발은 톨허스트.

키움은 서건창(2루) 추재현(좌익수) 데이비슨(1루) 안치홍(지명타자) 김건희(포수) 김웅빈(3루) 박찬혁(우익수) 임병욱(중견수) 권혁빈(유격수)으로 맞섰다. 선발은 한달만에 1군에 복귀한 '157㎞ 투수' 전준표.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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경기전 만난 염경엽 LG 감독은 전날 대규모 코치진 변경 조치에 대해 "더 잘하기 위해서, 전력보강 차원"이라고 답했다. 특히 관심을 모은 김일경 QC(퀄리티컨트롤) 겸 수비코치에 대해 "선수들과 가장 소통이 잘되는 코치"라고 설명했다.

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설종진 키움 감독은 후반기 달라진 타격 집중력에 대해 "주자가 있든없든 아웃돼도 괜찮으니 자신있게, 집중해서 공격하자는 주문을 했다. 선수들이 준비를 잘한 것 같다"면서 "데이비슨 김웅빈 임병욱 서건창 등등 타자들이 골고루 잘해주고 있다. 데이비슨과 히우라(부상으로 빠졌지만)가 무게 중심을 잡아준 게 시너지 효과를 내고 있다"고 강조했다.

기선을 제압한 쪽은 키움이었다. 키움은 3회초 2사 2루에서 서건창이 좌익선상 1타점 2루타로 2루주자 임병욱을 불러들이며 선취점을 뽑았다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

선발 전준표에 눌려있던 LG도 4회말 반격에 나섰다. 문정빈 볼넷, 키움 서건창의 실책, 문성주의 안타로 만든 1사 만루에서 박동원의 역전 2타점 적시타가 터졌다.

이어 5회말에는 문정빈이 2사 주자없는 상황에서 전준표의 149㎞ 한복판 직구를 통타, 우중간 담장 너머로 날려보냈다.

하지만 키움의 기세는 만만찮았다. 7회말 잘 던지던 톨허스트를 상대로 1사 후 김웅빈이 안타를 쳤고, 박찬혁이 좌측 담장을 넘기는 동점 투런포를 쏘아올렸다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회말 문성주가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

LG의 승리는 또한번 키움의 실책에서 시작됐다. 7회말 1사 후 키움 3루수 김웅빈의 실책이 나왔고, 문보경이 볼넷으로 나간 뒤 문정빈의 1타점 결승타가 터졌다. 이어 문성주의 1타점 2루타가 이어지며 5-3이 됐다.

키움은 8회초 공격에서 1사 만루 찬스를 잡았지만, 김건희가 LG 우강훈을 상대로 6-4-3 병살타를 치며 분루를 삼켰다. 9회초 등판한 LG 마무리 손주영은 박찬혁에게 볼넷, 권혁빈에게 2루타를 허용하며 2사 2,3루 위기에 처했다. LG 수비진의 느슨한 수비 속 권혁빈이 2루까지 진출했다.

하지만 마지막 타자 서건창을 3루 땅볼로 처리, 손주영이 20개째 세이브를 올리며 경기를 마무리지었다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com