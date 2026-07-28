'박준순 실책 속죄포' 두산, KIA 패배로 순위 역전! 시즌 첫 4위 됐다[인천 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 10회초 두산 박준순이 SSG 문승원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박준순. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]박준순이 해냈다. 두산 베어스가 연장 접전에서 승리하면서 4위 등극에 성공했다.

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두산은 28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 시즌 10차전 맞대결에서 2대1로 승리했다. 이날 승리로 두산은 최근 2연승을 달렸고, 같은날 KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈에 패하면서 순위가 바뀌었다. 두산이 승률에서 근소하게 앞서면서 4위가 됐고, KIA가 5위로 밀려났다. 두산은 올 시즌 개막 후 최고 순위를 기록하게 됐다.

반면 SSG는 5연승에 도전했지만 득점 지원 불발로 아쉽게 연승이 멈췄다.

두산 선발 라인업=박찬호(유격수)-세베리노(지명타자)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-안재석(3루수)-강승호(1루수)-정수빈(중견수)-김대한(우익수) 선발투수 벤자민

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SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-마드리스(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-조형우(포수)-최지훈(중견수)-임근우(우익수)-안상현(3루수) 선발투수 아빌라

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SSG 아빌라, 두산 벤자민. 양팀 핵심 선발 투수들이 등판한 가운데, 팽팽한 투수전 양상이 전개됐다. 두산이 1회초 선두타자 박찬호의 볼넷 출루로 먼저 주자가 나갔지만, 세베리노의 병살타로 흐름이 끊겼다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 선발 투구하고 있는 두산 벤자민. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

SSG가 1회말 선취점을 뽑았다. 1사 후 박성한의 우전안타로 물꼬를 텄고, 마드리스가 삼진으로 물러났으나 김재환의 단타가 추가됐다. 2사 1,2루 찬스에서 전의산이 2루수 방면 땅볼을 기록했는데, 두산 2루수 포구 실책이 나오면서 2루주자 박성한이 홈까지 들어왔다. SSG의 1-0 리드.

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이후 호투 열전이 벌어졌다. 두산은 2회초 1사 후 김민석과 안재석이 연속 볼넷으로 걸어나갔지만, 갓응호와 정수빈이 전부 초구를 건드려 뜬공 아웃되면서 첫 득점권 기회가 무산됐다.

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SSG도 마찬가지. 2회말 선두타자 최지훈이 안타로 출루한 후 2루 도루를 성공시켰으나 후속타 불발로 점수가 나오지 않았다.

두산은 5회초 또 한번의 득점권 기회가 무산됐다. 선두타자 정수빈의 안타에 이어 김대한이 땅볼을 기록한 사이 정수빈이 2루까지 들어갔다. 뒤이어 박찬호의 안타로 1사 주자 1,3루. 그런데 세베리노가 헛스윙 삼진으로 물러나면서 동시에 1루주자 박찬호가 견제에 걸리면서 태그 아웃되고 말았다. 기록은 도루 실패 아웃.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 7회초 1타점 적시 2루타 날린 두산 세베리노. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

SSG도 달아나지 못하기는 마찬가지였다. 1점의 아슬아슬한 리드가 계속 이어졌다. SSG 선발 아빌라가 6이닝 무실점을 기록한 후 먼저 마운드를 내려왔다.

그리고 7회초 두산이 마침내 동점을 만들었다. 1사 후 김대한의 안타로 주자 1루. 박찬호는 1루수 뜬공으로 잡혔지만, 2사 이후에 세베리노의 안타가 터졌다. 세베리노는 우중간에 떨어지는 적시 1타점 2루타를 기록하면서 1-1 승부를 원점으로 되돌렸다.

두산은 8회초 역전 기회까지 찾아왔다. 선두타자 양의지가 우중간을 꿰뚫는 2루타를 날렸다. 김민석이 희생번트를 대고, 벤치에서도 대주자 조수행을 투입하며 승부를 걸었다. 1사 주자 3루. 그러나 SSG 배터리가 안재석을 자동 고의4구로 내보냈고, 강승호와 승부를 택했다.

강승호는 바뀐 투수 김민의 투심을 건드렸으나 3루수-2루수-1루수로 이어지는 병살타로 아쉽게 이닝이 마무리되고 말았다. SSG는 역전 허용 기회를 간신히 넘겼다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 10회초 두산 박준순이 SSG 문승원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 박준순. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

불펜 대결이 이어지는 가운데, 두산은 정규 이닝 마지막 9회초 공격에서도 선두타자 정수빈이 안타를 치고 출루했고, 김대한이 희생번트로 보내기에 성공했지만 득점으로 연결되지 못했다.

SSG도 9회말 점수를 내지 못하면서 승부는 결국 연장으로 접어들었다.

연장 10회초 마침내 두산이 역전 점수를 뽑았다. 이닝 선두타자로 타석에 선 박준순이 SSG 문승원을 상대로 좌월 솔로포를 터뜨렸다. 박준순은 문승원의 초구 슬라이더를 통타해 왼쪽 담장을 넘겼다. 이날 1회에 실책을 기록하면서 선제 실점의 빌미를 제공했던 박준순은 긴 연장 승부를 끝내는 중요한 홈런을 터뜨리며 만회했다.

SSG가 마지막 10회말 추가 득점을 하지 못하면서 두산의 승리가 확정됐다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com