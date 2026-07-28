"모두가 속았다!" 1루 밟았으면 실점인데… 윤도현 '0.1초의 판단'이 만든 소름돋는 리버스 DP[대구현장]

1루를 밟는 척 밟지 않고 리버스 더블플레이를 시도하는 윤도현. 출처=SPOTV 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KIA 타이거즈 1루수 윤도현이 센스 넘치는 수비로 추가실점을 막았다. 윤도현은 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 5-11로 뒤진 6회말 수비 때 박상준 대신 1루수로 투입됐다.

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삼성은 선두 류지혁의 안타에 이은 1사 후 2루도루, 김지찬의 안타로 1사 1,3루 추가 득점 찬스를 잡았다. 김성윤이 당겨 친 강습 땅볼타구가 윤도현을 향했다.

타구를 잡은 윤도현은 1루 가까이 있었지만 1루를 밟는 듯 제스처를 취했다가 밟지 않은 채 2루에 먼저 송구했다. 1루주자 포스아웃. 유격수가 1루로 던져 병살타가 완성됐다.

모두가 속았다.

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타자 주자 김성윤은 1루수의 페이크 1루 터치에 아웃된 줄 알고 스피드를 줄인 뒤 아예 1루에 가기 전에 멈춰섰다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회말 무사 1루 삼성 김성윤 안타 때 김자친을 득점하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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1루주자 김지찬도 2루로 먼저 송구가 먼저 도착하자 런다운 상황으로 착각해 1-2루 간 주로에 멈춰섰다.

홈을 밟은 3루주자 류지혁은 추가득점을 확신했다. 하지만 결과는 병살타. 밟는 척 했지만 실제 윤도현의 발은 1루를 밟지 않았다.

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만약 1루를 먼저 밟았더라면 병살타가 됐겠지만, 김지찬이 런다운에 걸리면서 3루주자 득점이 인정될 수 있었던 상황. 미리 이런 상황을 그려놓지 않았다면 불가능했을 기지 넘치는 윤도현의 센스만점 수비였다.

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삼성벤치가 나와 1루를 밟았는지 여부를 물었고, 심판들이 모여 상황을 다시 정리했다. 명백히 1루수가 1루를 밟지 않은 리버스 더블플레이였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com