'대전 토르' 한화 짐머맨 → "나의 슈퍼파워는 묠니르 아닌 해머 커브"

대전=한동훈 기자

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 짐머맨이 송찬의를 병살로 처리한 후 내야진을 향해 기쁨을 표현하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 새 외국인투수 브루스 짐머맨이 KBO리그 데뷔전을 성공적으로 마쳤다. 인기 영화 캐릭터 '토르'와 닮았다는 이야기에 활짝 웃었다.

Advertisement

짐머맨은 지난 26일 대전 LG전 선발 등판, 4이닝 무실점 호투했다. 투구수 제한 탓에 긴 이닝을 책임지지는 못했지만 새로운 리그 첫 출전임을 감안하면 합격점을 주기에 충분했다. 한화는 14대4로 크게 이겼다.

아찔한 상황도 겪었다. LG 박동원의 타구에 등을 맞았는데 통증을 참고 투구를 이어나가는 투지를 보여줬다. 박동원이 바로 달려와 사과하는 모습을 보고 한국의 문화를 피부로 느꼈다.

짐머맨은 "세게 맞진 않았다. 멍이 살짝 들었다. 다음 등판까지는 괜찮을 것 같다. 박동원 선수가 스포츠맨십을 보여줘 너무 감사했다. 먼저 사과를 하는 게 한국 문화라고 배웠다"고 돌아봤다.

Advertisement

처음부터 편안하지는 않았다. 짐머맨은 "긴장을 많이 했다. 이닝이 갈수록 빠르게 적응했다. 첫인상이 중요하기 때문에 잘하고 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

경기에 대한 평가는 냉정했다. 짐머맨은 "나는 원래 볼넷을 많이 안 주는 투수다. 한국 타자들이 맞히는 능력이 뛰어나더라. 볼넷을 많이 줬다. 다음 등판 때는 볼넷 1개가 목표"라고 말했다. 짐머맨은 타자 16명을 상대하는 동안 볼넷 2개를 허용했다.

왜 하필 무4사구가 아닌 1볼넷일까. 짐머맨은 "0개면 좋겠지만 한국 타자들 플레이스타일이 까다롭다. 한국 타자들이 미국에 비해 존도 좁게 보는 느낌이다. 1개면 만족할 수 있다"고 했다.

Advertisement

ABS 적응도 자신했다. 짐머맨은 "트리플A에서도 경험했다. 다만 KBO리그가 살짝 위로 올라왔다고 느껴진다. 나는 낮은 코스에 던지는 스타일인데 수정을 해야 될 것 같다"고 진단했다.

Advertisement

한화생명 볼파크의 뜨거운 열기에 감탄했다. 짐머맨은 "콘서트장 같았다. 1회 때 정말 크게 들렸다. 갈수록 배경 음악으로 느껴졌다. 그 에너지가 엄청났다. 그래서 즐기면서 던졌다"고 기뻐했다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 1사 1루 짐머맨이 박동원이 친 타구를 몸에 맞았다. 사과하는 박동원과 괜찮다며 인사하는 짐머맨의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 짐머맨이 마운드에 오르기 전 팀 동료들과 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

팬들은 짐머맨에게 벌써 '토르'라는 애칭을 붙였다. 토르는 번개를 소환하는 망치 묠니르를 다루는 히어로다.

짐머맨은 "극찬이라고 생각한다. 토르의 슈퍼파워가 묠니르라면 나는 커브다. 망치처럼 떨어진다"며 웃었다.

짐머맨은 가을야구를 정조준했다. 그는 "목표는 포스트시즌이다. 내가 선발 등판 할 때마다 최대한 팀이 승리할 수 있도록 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

짐머맨은 2020년 메이저리그에 데뷔했다. 빅리그 통산 6시즌 40경기(선발 28경기) 169⅓이닝 8승 11패 탈삼진 129개에 평균자책점 5.63을 기록했다. 올 시즌은 트리플A 15경기에 모두 선발로 등판해 5승 3패 평균자책점 3.78을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com