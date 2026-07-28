'올러 상대 1회 8득점' 삼성, 시즌 첫 선발전원안타 '홈런 1위' KIA와 화력대결 완승[대구리뷰]

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날린 뒤 구자욱과 하이파이브를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]지난해 홈런 1위 삼성과 올시즌 홈런 1위 KIA의 화력대결. 1차전은 상대 에이스를 잡은 삼성의 승리였다.

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삼성은 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전에서 1회말부터 타자일순하며 KIA의 외국인 에이스 아담 올러에게 8득점 하는 뜨거운 화력으로 12대5 대승을 거뒀다.

이범호 감독은 경기 전 1위 팀 삼성의 무서운 화력을 경계했다.

이 감독은 "삼성 타선이 워낙 공격력이 좋다. 올러가 우타자들을 상대로 부침이 생기면 쉽지 않은 경기가 될 것"이라며 "올러와 네일이 나오는 경기는 어떻게든 이겨야 한다"고 총력전을 다짐했다.

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하지만 경기 시작과 동시에 삼성 타선은 이 감독의 경계심을 뛰어넘는 폭발력을 선보였다.

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1회말 삼성 선발 최원태가 10구 삼자범퇴로 가볍게 마치자 타선이 폭발했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

삼성 타선은 무서운 집중력을 발휘했다. 1번 타자부터 시작해 한 이닝에만 무려 13명의 타자가 타석에 들어서며 장단 7안타와 볼넷 3개를 묶어 무려 8득점의 빅이닝을 만들어냈다.

톱타자 김지찬이 볼넷으로 물꼬를 튼 뒤 김성윤 타석에 2루도루. 구자욱의 안타로 1사 1,3루에서 최형우 디아즈의 연속 적시타가 터지며 2-0. 1사 1,3루에서 이재현이 올러의 149㎞ 초구 몸쪽 높은 직구를 들어올려 왼쪽 담장을 넘겼다. 5-0을 만드는 시즌 11호 스리런포.

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올러의 고난은 끝이 아니었다.

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김영웅의 안타와 김도환의 볼넷으로 2사 1,2루가 됐고, 1회에만 두번째 타석에 선 김지찬의 좌익선상 적시 2루타가 터졌다. 김성윤의 볼넷으로 2사 만루에서 구자욱의 2타점 적시타로 8-0.

KIA의 '믿을맨' 올러에게는 커리어 최악의 1회가 됐다. 공의 제구와 구위 모두 삼성 타자들의 먹잇감이 되며 1회에만 무려 48개의 공을 던져야 했다.

직구 최고 구속은 151㎞였지만, 볼끝 위력이 무뎠다. 패스트볼 위력이 반감되면서 스위퍼, 커터, 체인지업 등 변화구 위력이 반감될 수 밖에 없었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 구자욱이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

KIA는 2회부터 올러를 내리고 김태형을 마운드에 올렸다. 1이닝 7안타 3볼넷 1탈삼진 8실점. 모두 자책점이었다.

이날 경기 전까지 평균자책점 2.73으로 이 부문 리그 3위를 달리던 올러는 1회에만 8실점을 허용하며 3.36으로 치솟앗다.

삼성은 3회 김도환의 시즌 2호 솔로홈런으로 9-0으로 달아났다. 3이닝 만에 3안타를 친 구자욱을 김현준으로 교체해줄 정도로 여유가 있어 보였다.

하지만 4회부터 KIA가 추격을 시작했다. KIA가 카스트로의 시즌 11호 투런홈런과 삼성 내야진의 송구실책 등을 틈 타 3점을 뽑았다.

5회에도 추격흐름이 이어졌다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최형우가 득점한 김지찬을 반기고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

1사 후 김규성의 빗맞은 1루 땅볼이 내야안타가 됐다.

'이적 KIA맨' 하주석의 펜스 직격 적시 2루타가 터지면서 4-9. 1사 2루에서 타순이 1,2번 좌타자 박재현 카스트로로 연결되지 삼성 벤치가 지체없이 움직였다.

시즌 4승까지 아웃카운트 2개를 남긴 최원태를 내리고 좌완 배찬승을 마운드에 올렸다.

배찬승도 쉽지 않았다. 내야안타와 투수 앞 땅볼로 1점을 내줘 5-9. 연속 볼넷으로 2사 만루 위기에 몰렸다. 홈런 한방이면 9-9 동점이 될 수 있는 상황. 삼성은 우완 이승현을 올렸고, 한준수를 포수 파울플라이로 잡고 급한 불을 껐다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

위기를 넘긴 삼성은 5회 내야안타로 출루한 선두타자 김지찬을 김성윤이 좌익선상 적시 2루타로 불러들여 10-5. 이어진 2사 3루에서 디아즈의 쐐기 적시타가 터졌다.

삼성은 이승현(1이닝 무실점) 이승민(1⅓이닝 무실점)으로 막았다. 28일 만에 부상을 털고 복귀한 장찬희가 8회 1이닝을 최고 149㎞ 강속구로 삼자범퇴 잡아내며 건재함을 알렸다.

달빛 시리즈를 맞아 시즌 37번째 홈 만원 관중(2만4000명) 앞에서 치른 경기에서 삼성은 장단 18안타를 폭발하며 올시즌 팀 첫번째 선발 전원안타를 완성했다.

구자욱 디아즈가 각각 3안타 2타점 경기를 펼쳤다. 김지찬은 4안타로 개인통산 세번째 시즌 100안타를 채우며 2타점 5출루 경기를 완성했다. 이재현은 결정적 1회 3점 홈런 포함, 5타석을 모두 출루하며 공수에서 활약했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com