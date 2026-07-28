"오랜만에 잠실 홈에서…" 마지막까지 안심금지! 가슴 쓸어내린 염갈량, 추락하던 LG 터닝포인트 될까 [잠실승장]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 우강훈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "오랜만에 잠실 홈에서 승리할 수 있었다."

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LG 트윈스가 마지막까지 간담이 서늘한 맹추격에 직면했다. 그래도 기어코 승리를 따내며 지난 악몽을 끊어냈다.

LG는 28일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 1차전에서 5대3으로 승리했다.

최근 8연패를 겪은 LG는 지난 25일 대전 한화 이글스전에서 연패 탈출에 성공했지만, 26일 다시 무너지면서 흐름을 이어가지 못했다. 이날 만약 졌다면 또다시 연패의 시작이었다.

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이날 경기도 심상치 않았다. 3회초 선취점을 먼저 내줬고, 4회말 박동원의 역전 2타점 적시타와 5회말 문정빈의 홈런으로 3-1 역전에 성공했다.

염경엽 감독이 엄지 척을 선사하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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하지만 7회초 잘 던지던 톨허스트가 키움 박찬혁에게 투런포를 허용해 동점이 됐다. LG는 7회말 다시 문정빈의 결승타, 문성주의 쐐기타가 이어지며 5-3으로 다시 리드를 잡았다.

다시 위기가 왔다. 8회초 등판한 필승조 김진수는 선두타자 볼넷을 내줬다. 이어진 1사 1루에서 우강훈이 투입됐지만, 데이비슨에게 안타, 안치홍에게 볼넷을 내주며 1사 만루 위기를 맞이했다.

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여기서 김건희와 볼카운트 2B2S, 6구까지 가는 승부 끝에 6-4-3 병살타를 잡아내며 간신히 한숨을 돌렸다.

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전날까지 19세이브를 기록중이던 LG 마무리 손주영으로선 아홉수를 끊어낼 절호의 기회. 하지만 박찬혁에게 볼넷, 권혁빈에게 2루타를 허용하며 2사 2,3루 위기에 처했다. 특히 LG 수비진의 느슨한 대처 속 권혁빈이 2루까지 진출한 모습은 악몽의 재현을 연상케 했다.

그래도 지난 2년간 선발 20승을 올린 투수의 위기관리는 남달랐다. 손주영은 마지막 타자 서건창을 3루 땅볼로 처리, 기어코 20개째 세이브를 채웠다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

경기 후 염경엽 감독은 "톨허스트가 선발로서 자기역할을 잘해줬다. 우강훈과 손주영이 위기는 있었지만, 그 위기를 잘 막아주면서 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

이어 "타선에서 문성주가 3안타 1타점, 문정빈이 결승타 포함 2안타 1홈런 2타점으로 전체적인 타선을 이끌면서 승리를 만들었다"고 덧붙였다.

또 "오늘 더운 날씨에도 많은 팬들이 찾아와 주셔서 응원해주신 덕분에 오랜만에 잠실 홈에서 승리할 수 있었다. 감사드린다"라고 강조했다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com