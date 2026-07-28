'충격 트레이드 0순위' 다저스, 왜 KBO 역수출 신화 처분하려 하나…"스쿠발? 잉여 전력 처분 유력"

LA 다저스 에릭 라우어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "로테이션이 건강해지면 잉여 전력이 될 에릭 라우어가 가장 유력한 이적 후보다."

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트레이드 마감일을 앞두고 '신흥 악의 제국' LA 다저스의 행보에 관심이 집중되고 있다. 다저스가 3년 연속 월드시리즈 우승을 위해 사이영상 투수 타릭 스쿠발(디트로이트 타이거스)을 영입할지 관심이 쏠리고 있는 가운데 KBO 역수출 신화를 쓴 좌완 라우어가 먼저 처분될 것이란 전망이 나오고 있다.

미국 매체 '뉴욕포스트'는 28일(이하 한국시각) '최근 몇 주 동안 다저스 구단 사정에 정통한 소식통들이 다저스가 대형 트레이드를 단행할 가능성을 낮게 보고 있다. 스쿠발이든 이름값 있는 포수 보강이든 아니면 또 다른 깜짝 타깃이든 말이다. 대신 다저스는 라우어나 알렉스 콜, 라이언 워드와 같이 로스터 과잉 자원을 처분하고, 트레이드 마감일 시장을 활용해 외야수에 치우진 파이프라인의 균형을 맞추려 할 듯하다'고 전망했다.

라우어는 2024년 KIA 타이거즈에 대체 외국인 선수로 합류, 그해 통합 우승에 힘을 보탰다. 한국시리즈에서는 보탬이 됐지만, 정규시즌 7경기 성적이 2승2패, 34⅔이닝, 평균자책점 4.93에 그쳤다.

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라우어는 KIA의 재계약 연락을 기다렸으나 아담 올러가 대신 기회를 잡았다. KBO리그 잔류가 좌절된 라우어는 어쩔 수 없이 토론토 블루제이스와 마이너리그 계약을 했는데, 이게 신의 한 수가 됐다. 선발과 불펜을 오가며 28경기, 9승2패, 104⅔이닝, 102삼진, 평균자책점 3.18을 기록하며 반전 드라마를 썼다. 포스트시즌에도 5경기, 1홀드, 8⅔이닝, 평균자책점 3.12를 기록하며 토론토의 월드시리즈 준우승 주역이 됐다.

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하지만 올 시즌 연봉 협상 테이블에서 구단과 마찰을 빚기 시작했다. 라우어는 지난해 연봉 220만 달러에서 올해 575만 달러로 인상하길 원했다. 구단은 납득하지 못했고, 연봉 조정 위원회가 구단의 손을 들어 올해 연봉은 440만 달러로 확정했다.

라우어는 여기서 그치지 않고 존 슈나이더 토론토 감독에게 맞서 항명 논란의 중심에 섰다. 불펜보다는 선발로 뛰고 싶다는 말을 외부에 계속했고, 토론토 매체 '토론토선'은 '구단을 향해 토라진 모습과 부진한 경기력, 팀 내 역할에 대한 불명, 지나치게 많은 홈런 허용까지. 토론토는 라우에게 질렸다'고 비판했다.

LA 다저스 에릭 라우어. AP연합뉴스

LA 다저스 에릭 라우어. AP연합뉴스

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결국 토론토는 지난 5월 라우어를 양도지명(DFA) 조치했고, 다저스가 현금 트레이드로 영입했다. 라우어는 다저스 이적 후 8경기(선발 7경기)에서 4승, 45⅔이닝, 평균자책점 3.35를 기록하며 반등을 노래했다.

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하지만 어디까지나 다저스는 라우어를 부상자들의 대체 전력으로만 평가한 듯하다.

뉴욕포스트는 '다저스가 트레이드 마감일까지 주목할 만한 움직임을 보이지 않는다고 해도 지난 시즌 우승 핵심 멤버를 사실상 전원 보유하고 있어 가장 유력한 월드시리즈 우승 후보로 꼽힐 것이다. 이번 주 에드윈 디아스와 엔리케 에르난데스가 부상자 명단에서 복귀할 예정이고, 선발투수 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우가 부상 재활에 진전을 보이고 있다. 포수 윌 스미스와 오타니 쇼헤이 역시 각각 지속됐던 목과 무릎 부상에서 회복할 것으로 예상돼 시즌 후반부 순위 싸움이 치열해질 시점에는 로스터가 건강해질 것이라고 확신하고 있다'고 설명했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 최근 '캘리포니아포스트'와 인터뷰에서 "우리가 바이어라기보다는 셀러에 가깝다고 주장할 수도 있을 정도"라며 이번 트레이드 시장에서는 잉여 전력 정리에 무게를 둘 뜻을 내비쳤다.

뉴욕포스트는 '현재로선 디트로이트가 FA를 앞둔 좌완 스쿠발의 트레이드 여부를 결정하지 못한 것으로 보인다. 디트로이트가 트레이드를 결정한다면, 다저스는 가장 유력하지는 않아도 여전히 합리적인 행선지로 거론된다. 다저스는 최고의 유망주들을 보유하고 있고, 에밋 시언이나 리버 라이언 같은 젊은 투수들, 그리고 베이스볼아메리카 유망주 시스템 평가 기준 전체 3위인 다저스 파이프라인에서 수많은 매력적인 옵션을 제공할 수 있다. 로테이션이 건강해지면 잉여 전력이 될 라우어가 가장 유력한 이적 후보다. 특히 외야수가 기근인 이번 트레이드 시장에서 알렉스 콜 역시 또 다른 이적 후보로 떠올랐다'고 했다.

LA 다저스 에릭 라우어. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com