"난 마무리 체질 아냐" 26일만에 세이브 추가 → 구원 2위! 아홉수 깨뜨린 손주영 "답답함 풀렸다" [인터뷰]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "역시 난 마무리보단 선발이 좋은 것 같다. 체질엔 안 맞는 것 같지만, 오늘 어떻게든 막으면서 자신감이 생겼다."

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최근 2시즌 동안 선발로 20승을 거뒀는데, 시즌 도중 마무리로 급발탁됐다. 부상 복귀와 팀내 마운드 사정이 겹친 결과다.

그런데 벌써 20세이브다. 5월 13일에 첫 세이브를 올렸는데, 이후 블론 하나 없이 24경기를 소화하며 폭풍처럼 20개의 세이브를 올렸다. 멀티이닝도 7경기나 소화할 만큼 공에 힘이 넘친다.

LG는 28일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중시리즈 1차전에서 5대3으로 승리했다. 선취점도 내줬고, 동점도 허용했고, 8회초-9회초 잇따라 결정적 위기를 겪었지만 모두 이겨냈다.

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손주영은 전날까지 19세이브를 기록중이었다. LG가 최근 10경기에서 8연패 포함 1승9패를 기록함에 따라 좀처럼 세이브 기회가 주어지지 않았다. 이날 세이브는 7월 2일 고척 키움전 이후 무려 26일만에 올린 것.

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20세이브 고지에 오르면서 리그 세이브 부문에서도 KT 위즈 박영현(19세이브)을 제치고 2위로 올라섰다. 이제 손주영 위에는 삼성 라이온즈 김재윤(25세이브) 한명 뿐이다.

아홉수를 끊어낼 절호의 기회. 하지만 손주영은 1사 후 박찬혁에게 볼넷, 2사 후 권혁빈에게 2루타를 허용하며 2사 2,3루 위기에 빠졌다. 지난 8연패 악몽이 다시 떠오르는듯 했다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 9회초 LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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아픈 기억은 모두 잊었다. 손주영은 마지막 타자 서건창을 3루 땅볼로 처리, 기어코 20개째 세이브를 채웠다. 8연패 후 1승 후 1패, 다시 시작될 수 있었던 연패를 자기 손으로 막아냈다.

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경기 후 만난 손주영은 "마무리는 아무래도 내 체질은 아닌 것 같다. 오늘 나갈 수도 있고, 내일 나갈 수도 있고"라며 웃었다. 아무래도 일정하게 쉬고, 던지는 선발에 비해 컨디션 관리가 쉽지 않다는 것.

"연패 기간 동안 마음이 무거웠다. 나도 뭐라도 하고 싶은데, 할 수가 없으니까 좀 답답하긴 했다. 이 기회에 충전을 해놓고 더 많이 던져야할 상황이 왔을 때 힘을 쓰자는 생각을 하긴 했는데…그래도 오늘부터 우리 쪽으로 운이 따르는 것 같다. ABS(자동볼판정 시스템)존 끝에 걸치는 공도 상대는 볼이 되고, 우리는 스트라이크가 되고, 오늘 불펜에서도 '와 우리 이제 좀 걸린다'라는 얘길 주고받았다."

손주영은 이날 경기에 대해 "톨허스트가 너무 잘 던져줬다. 나도 어떻게든 막았으니까 앞으로 자신감을 갖고 던질 수 있을 것 같다"며 웃었다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영 박동원 배터리가 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

새 외인 카라스코에 대해서는 "사람이 정말 여유롭고, 메이저리그 112승을 한 투수답게 아우라가 있다. 정말 잘할 것 같고, 기대가 된다. 모두에게 자신감이 붙었을 것 같다. 올해 마무리를 하는 바람에 운동 스케줄이 바뀌어서 옆에서 같이 운동하긴 어렵게 됐는데, 그래도 뭐하는지 지켜보고 궁금한거 적극적으로 물어보려고 한다. 내년을 위해서"라며 기대감을 숨기지 않았다.

"20세이브 이후 목표는 첫째로 팀이 최대한 높이 한국시리즈까지 가는 것이다. 부상 없이 시즌 보내는 것과 30세이브를 달성하는 것이 다음으로 꼭 이루고 싶은 목표다."

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com