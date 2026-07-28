8볼넷 줘도 20안타 치면 이긴다! 롯데, 245분 대혈투 9-3 한화 제압 → 선발 전원 안타 + 한 시즌 팀 최다 안타 [대전 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 4시간이 넘는 혈투 끝에 한화 이글스를 물리쳤다. 6시 30분에 시작한 경기는 10시 35분에 끝났다.

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롯데는 28일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전 9대3으로 승리했다.

투수진에서 4사구 9개(볼넷 8개, 몸에 맞는 공 1개)가 쏟아지며 고전했지만 타선이 활활 타올랐다. 선발 전원 안타를 비롯해 20안타를 몰아쳤다. 올 시즌 팀 최다 안타.

황성빈과 윤동희가 6타수 4안타로 타선을 이끌었다.

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롯데는 선발 박세웅이 일찍 무너졌지만 중간투수와 타자들의 힘을 앞세워 주도권을 지켰다. 박세웅은 2⅔이닝 2실점으로 물러났다. 세 번째 투수로 출격한 현도훈이 2⅓이닝을 무실점으로 끊어주면서 승리를 향한 교두보를 확보했다. 현도훈은 4회 2사부터 6회까지 책임졌다. 한화의 추격 흐름을 완전히 차단했다. 7회와 8회는 필승조 이이무라 최준용이 막았다.

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2회초 롯데가 기선을 제압했다. 집중타를 몰아쳐 대거 4점을 뽑았다.

1사 후 나승엽이 중견수 키를 넘기는 2루타로 포문을 열었다. 노진혁이 중앙 담장을 직격하는 적시 2루타를 폭발했다. 1-0으로 리드했다. 윤동희가 중전 안타로 주자를 모았다. 무사 1, 3루에서 전민재가 볼넷을 골랐다. 1사 만루에서 손성빈이 2타점 중전 안타를 터뜨렸다. 황성빈의 적시타까지 이어지면서 롯데가 4-0으로 앞서갔다.

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한화는 3회말 추격에 나섰다. 2사 후 집중력이 돋보였다.

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페라자가 볼넷으로 실마리를 풀었다. 문현빈이 투수 강습 안타를 쳤다. 박세웅이 왼쪽 정강이에 타구를 맞았다. 박세웅은 제구력이 흔들렸다. 노시환이 몸에 맞는 공으로 출루했다. 2사 만루서 채은성이 중전 안타를 뽑아내며 2-4로 따라갔다.

한화는 4회말 밀어내기 볼넷으로 1점을 보탰다.

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4-3 불안한 리드를 이어가던 롯데는 6회초 귀중한 추가점을 만들었다.

선두타자 손성빈이 우중간 2루타를 치고 나갔다. 황성빈이 우익선상 3루타를 작렬했다. 공이 펜스까지 굴러가지도 않았는데 황성빈이 빠른 발을 앞세워 2루를 돌아 3루에 안착했다. 5-3으로 도망갔다. 레이예스가 3루 땅볼로 황성빈까지 불러들였다.

롯데는 7회초에도 2점을 보태면서 승리를 예감했다.

노진혁이 내야 안타를 쳤다. 윤동희 뜬공 이후 전민재가 볼넷을 얻었다. 손성빈이 삼진을 당했다. 황성빈이 다시 내야 안타. 2사 만루에서 고승민이 중전 안타를 터뜨려 주자 둘을 불러들였다.

롯데는 9회초에 쐐기점을 뽑았다. 9-3으로 앞선 9회말에는 마무리 김원중을 아끼고 김강현으로 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com