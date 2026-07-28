4승까지 아웃카운트 2개 남았는데…, 9-4 추격당하자 최원태 바로 교체, 독해진 박진만 감독의 위기 선제대응

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 최원태. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 팀 승리를 위해 냉정한 결단을 내렸다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈전.

삼성 타선은 1회부터 크게 폭발했다. KIA 에이스 아담 올러를 상대로 타자 일순하며 13타자가 이재현의 3점 홈런 포함, 7안타 3볼넷을 집중시키며 8득점 하며 마운드에서 끌어내렸다.

3회 김도환의 시즌 2호 솔로홈런으로 9-0. 3이닝 만에 3안타를 친 구자욱을 김현준으로 교체해줄 정도로 여유가 있어 보였다.

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상황은 4회부터 달라졌다. KIA가 카스트로의 시즌 11호 투런홈런과 내야실책 등으로 틈 타 3점을 추격했다.

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5회에도 KIA의 추격흐름이 이어졌다.

1사 후 김규성의 빗맞은 1루 땅볼이 내야안타가 됐다.

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'이적 KIA맨' 하주석의 펜스 직격 적시 2루타가 터지면서 4-9. 1사 2루에서 타순이 1,2번 좌타자 박재현 카스트로로 연결되지 삼성 벤치가 지체없이 움직였다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 이승현이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

최원태를 내리고 좌완 배찬승을 마운드에 올렸다.

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배찬승도 쉽지 않았다. 내야안타와 투수 앞 땅볼로 1점을 내줘 5-9. 연속 볼넷으로 2사 만루 위기에 몰렸다. 홈런 한방이면 9-9 동점이 될 수 있는 상황. 우완 이승현을 올렸고, 한준수를 포수 파울플라이로 잡고 불을 껐다.

시즌 4승 요건 달성까지 아웃카운트 단 2개만을 남겨둔 선발 투수 최원태를 마운드에서 내리는 강수를 둔 삼성 벤치.

투수 입장에서는 아쉬움이 크게 남을 수 있는 상황. 하지만 이날 추격당하는 흐름과 홈런 구단 KIA의 일발장타력을 감안하면 자칫 분위기가 KIA 쪽으로 한번에 넘어갈 수 있다는 위기감이 작용했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

정규시즌 우승을 향해 진검승부를 시작한 후반기. 삼성 박진만 감독은 선수의 승리투수 요건을 챙겨주기보다, 경기 흐름을 확실히 단속하고 불펜을 조기 가동해 승리를 지키려는 단호한 선택을 내렸다. 단호하고 냉정한 한 박자 빠른 선택이 이뤄진 장면.

선택은 승리로 이어졌다. 삼성은 5회말 김지찬의 내야안타에 이어 김성윤의 적시 2루타와 이어진 2사 3루에서 디아즈의 적시타로 11-5로 달아나며 승리를 굳혔다. 결국 삼성은 크게 앞서는 경기였지만 이승현 이승민 등 위기의 순간, 필승조를 과감하게 올리는 결단 속에 12대5로 확실한 승리로 이날 전까지 시즌 전적 열세(3승5패)였던 KIA와의 3연전 기선제압에 성공했다.

박진만 감독은 경기 후 "초반 중심타선이 득점권 찬스에서 집중력을 발휘하며 해결사 역할을 해줬고, 빅이닝을 만들면서 경기 초반부터 주도권을 가져올 수 있었다"고 타선을 칭찬했다. 이어 "5회 승부처 만루 위기에서는 (우완) 이승현 선수가 실점 없이 잘 막아냈고, 이후 등판한 이승민, 장찬희, 임기영 선수가 완벽하게 경기를 마무리하며 승리를 지켜냈다"고 리드를 지킨 불펜진을 치하했다.

달빛 시리즈를 맞아 올시즌 37번째 홈경기 매진(2만4000명)을 기록한 팬들을 향해서는 "무더운 날씨에도 끝까지 열렬한 응원을 보내주신 팬 여러분께 감사드리며, 내일 경기도 잘 준비하겠다"고 말했다.

추격 흐름을 한 템포 빠르게 선제적으로 차단한 벤치 결단이 위험한 상황을 예방하며 소중한 승리를 지켰다. 삼성은 29일 양창섭, 30일 크리스 페덱을 앞세워 8연속 위닝시리즈에 도전한다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com