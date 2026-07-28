한화와 화력 맞불 승리! 20안타 폭발 → 김태형 롯데 감독 "현도훈을 칭찬하고 싶다" [대전 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 4시간이 넘는 혈투 끝에 한화 이글스를 물리쳤다. 6시 30분에 시작한 경기는 10시 35분에 끝났다.

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롯데는 28일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스전 9대3으로 승리했다.

투수진에서 4사구 9개(볼넷 8개, 몸에 맞는 공 1개)가 쏟아지며 고전했지만 타선이 활활 타올랐다. 선발 전원 안타를 비롯해 20안타를 몰아쳤다. 올 시즌 팀 최다 안타.

황성빈과 윤동희가 6타수 4안타로 타선을 이끌었다.

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4-0으로 앞선 롯데는 4회 4-3까지 쫓겼다. 하지만 6회 2점 7회 2점을 추가해 한화의 추격을 뿌리쳤다.

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김태형 롯데 감독은 "경기 초반 야수들의 높은 집중력으로 다득점을 만들며 흐름을 잡았고, 중반 이후에도 고른 활약으로 제때 추가점을 뽑아내며 승기를 잡을 수 있었다"고 칭찬했다.

불펜 투수들 활약도 눈부셨다.

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특히 현도훈이 4회 2사부터 6회까지 2⅓이닝을 무실점으로 틀어막았다. 현도훈이 구원승을 챙겼다.

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김 감독은 "선발이 일찍 내려갔지만 뒤이어 올라온 투수진이 각자 제 역할을 잘 수행해 줬고, 2⅓이닝을 확실하게 책임져 준 현도훈을 칭찬하고 싶다"고 말했다.

이어서 "무더운 날씨에도 원정 경기장을 찾아 열정적인 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com