롯데 32승 남았다! → "불가능하다 생각하면 경기하지 말아야죠" 드디어 깨어난 윤동희, 가을 희망 꺼지지 않았다 [대전 현장]

대전=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 32승 남았다.

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롯데 자이언츠가 실낱 같은 포스트시즌 희망을 이어가고 있다. 윤동희는 "불가능하다 생각하면 경기하지 말아야죠"라며 투지를 불태웠다.

롯데는 28일 대전 한화전 9대3으로 승리, 2연승을 달렸다. 롯데는 선수단이 자체 설정한 후반기 목표 35승에서 3승을 줄였다.

잔여 경기 승률 6할5푼3리가 필요하다. 단순 계산하면 3연전을 모두 2승 1패로 통과해야 한다. 롯데는 95경기 42승 2무 51패를 기록했다. 49경기에서 32승을 추가하면 74승 2무 68패다.

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윤동희는 "당연히 모두가 가능하다고 믿는다. 그렇게 뛰니까 오늘 같이 이기는 경기도 나오고 또 지금 분위기가 정말 좋다. 이 분위기 잘 유지하고 앞으로 계속 2승씩 해야겠다는 마음으로 경기하면 충분히 목표에 도달할 수 있을 것"이라고 기대했다.

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윤동희는 이날 6타수 4안타 불방망이를 휘둘렀다. 시즌 첫 4안타 경기. 지난해 8월 14일 대전 한화전 5타수 4안타 이후 거의 1년 만에 4안타다.

롯데는 윤동희의 부활이 반갑다. 윤동희는 올해 부상과 부진이 겹쳤다. 시즌 55경기 밖에 소화하지 못하며 타율 2할3푼1리에 그쳤다. 2군행만 세 차례다. 그런데 26일 부산 KT전 시원한 장타가 나온 뒤 28일 멀티히트가 쏟아진 것.

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윤동희는 "25일 경기가 끝나고 남아서 (한)동희 형, (황)성빈이 형과 연습을 더 했다. 형들은 쉬어도 되는데 저를 도와주려고 왔다. 동희 형이 제가 놓치고 있었던 부분을 이야기 해줬다. 그 부분이 딱 잡히고 나니까 잘 되는 것 같다"고 돌아봤다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 1사 윤동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 타격하는 롯데 윤동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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기술적인 이야기다. 윤동희는 "제가 좋을 때는 손에 힘이 빠져 있었다. 그래야 하체가 먼저 돌고 손이 뒤에 나온다. 그런데 저도 모르게 너무 위에 힘이 들어갔다. 그 감각을 잊고 있었다. 동희 형이 이야기 해주고 연습을 했더니 그 감각이 조금씩 느껴졌다. 그게 토요일이고 일요일에 첫 타석에 안타가 나왔다. 정말 고맙다"며 한동희에게 공을 돌렸다.

올해 시련은 성장의 계기로 삼았다.

윤동희는 "안 힘들었다면 거짓말이다. 그래도 한편으로는 어린 나이에 경험해서 다행이라고 생각한다. 원래는 야구 생각도 안하고 다른 부분에 집중하면서 스트레스를 비웠는데 올해는 그게 잘 안 됐다. 스스로 화도 내고 집에서 여러가지 적어보기도 하고 이것저것 다 해봤다. 그랬더니 풀리더라. 이렇게 이겨내는 방법도 또 알 수 있었던 시기였다"고 털어놨다.

고마운 사람이 하나 둘이 아니다.

윤동희는 "너무 많은 분들이 도와주셨다. 저희 타격코치님들 특히 이성곤 코치님이 안 보이는 데서도 많이 도와주셨다. (손)성빈이 형도 좋은 이야기 많이 해주셨다. 다들 정말 모두가 응원을 해주셨다. 나도 나중에 후배들이 그런 상황에 처했을 때 지금 형들처럼 도와주는 선배가 될 수 있도록 노력하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com