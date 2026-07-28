오타니가 의심받기 시작했다, 모의투표서 1위표 대거 이탈, PCA 급상승...무릎 부상 여파

오타니 쇼헤이가 지난 26일(한국시각) 뉴욕 메츠전서 5회초 스트라이크가 들어오자 심각한 표정으로 어딘가를 응시하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'표심'이 움직이고 있다는 게 현실로 나타나고 있다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이의 MVP 4연패가 위험에 직면했다. 그를 쫓아가는 시카고 컵스 외야수 피트 크로우-암스트롱(PCA)을 지지하는 전문가들이 대폭 늘었다.

MLB.com은 28일(한국시각) 양 리그 MVP 모의투표 결과를 공개했다. 아메리칸리그(AL)에서는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈, NL는 오타니가 나란히 가장 많은 표를 받았다.

알바레즈는 투표한 참가한 34명의 전문가 중 30명으로부터 1위표를 받는 등 총 163점으로 압도적 1위를 차지했다. 2위 탬파베이 레이스 주니어 카미네로는 1위표 2개를 포함해 111점을 얻는데 그쳤다. 이변이 없는 한 알바레즈가 올시즌 AL MVP가 된다고 봐야 한다. 그는 AL 타율(0.323), 홈런(34개), 타점(78개) 1위를 달리며 타자 트리플크라운을 가시화하고 있다.

휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈. AFP연합뉴스

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하지만 오타니는 흔들리는 모양새다. 34명 중 23명이 오타니를 1위로 뽑았다. 총점은 158점. 지난달 30일 직전 모의투표에서 오타니는 33명의 패널 중 30명으로부터 1위표를 받았다. 1위 점유율이 90.9%에서 67.6%로 급감했다.

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반면 PCA는 지난 번 2개에 그쳤던 1위표를 이번에는 11개나 받았다. 총점은 140점으로 오타니와는 불과 18점 차이. MLB.com은 '알바레즈와 오타니는 이번 MVP 모의투표에서 여전히 선두를 지켰지만, NL의 경우 2위와의 차이가 훨씬 좁혀져 시즌 막판 레이스가 흥미롭게 됐다'고 전했다.

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

PCA는 양대 WAR서 전체 1위를 질주 중이다. bWAR이 6.5, fWAR이 7.0이다. 오타니는 bWAR이 5.6으로 전체 3위, fWAR은 5.7로 2위다. 두 선수의 차이가 점점 벌어지는 형국이다.

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후반기 직전까지만 해도 오타니는 bWAR 6.0, fWAR 6.2로 두 부문서 1위를 달리고 있었다. 그러나 후반기 개막 후 열흘 동안 PCA가 역전에 성공한 것이다. 오타니는 두 WAR 수치가 후반기 들어 오히려 감소했다.

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왼쪽 무릎 통증을 안고 있는 오타니는 투수로는 가동 중단 상태다. 올스타전을 포기하면서까지 무릎 회복에 힘썼던 오타니는 지난 24일 필라델피아 원정서 30개의 불펜피칭을 한 뒤 또 다시 무릎 통증을 호소했다. 후반기 첫 등판 일정을 아직 잡지 못하는 이유다.

여기에 타석에서도 좀처럼 폭발력을 되찾지 못하고 있다. 후반기 9경기에서 타율이 0.184(38타수 7안타), OPS는 0.483에 그치고 있고, 홈런은 한 개도 치지 못했다. 시즌 타격 성적은 타율 0.282(373타수 105안타), 22홈런, 61타점, 66득점, 6도루, OPS 0.907이다. 0.9대의 OPS도 곧 무너질 조짐이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 후반기 들어 투타에 걸쳐 하락세가 이어지면서 MVP 경쟁력이 급감하고 있는 것으로 나타났다. AP연합뉴스

반면 PCA는 지난 26일 피츠버그 파이어리츠전서 홈런을 포함해 4안타를 몰아치며 주춤했던 타격감을 끌어올렸다. 시즌 성적은 타율 0.288(396타수 114안타), 23홈런, 60타점, 70득점, 55볼넷, 26도루, OPS 0.928이다.

지난해에 이어 두 시즌 연속 30홈런-30도루가 가능한 페이스다. PCA는 지난해 NL 외야수 부문 골드글러브를 차지한 경력도 있다. 타격과 베이스러닝, 수비에서 메이저리그 최정상급 기량을 이어가고 있는데, 올해 커리어 하이를 찍고 있다고 보면 된다.

이에 따라 현지 스포츠베팅 업체의 MVP 배당률에도 변화가 생겼다. 드래프트킹스가 2주 전 제시한 오타니의 MVP 배당률은 -1000이었지만, 27일 현재 -200으로 높아졌다. 배당률과 MVP 확률은 반비례 관계다. 오타니는 여전히 NL에서 1위지만, 2위 PCA가 +190으로 뒤쫓고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com