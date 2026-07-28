문정빈·우강훈 포효했고 손주영은 안도했다…쉬운 경기는 없었다, 그래도 이겼다[잠실 현장]

두 번 포효하고, 한 번 안도했다. 문정빈(왼쪽)이 결승 적시타로 동점을 뒤집었고, 우강훈(가운데)이 만루 위기를 병살로 잠재웠다. 마무리 손주영(오른쪽)은 끝내 하늘을 올려다봤다. LG는 키움을 5-3으로 꺾으며 다시 앞으로 나아갔다. 잠실=허상욱 기자

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 쉬운 경기는 없었다. 그래도 이겼다.

Advertisement

LG 트윈스가 28일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈와의 주중 1차전을 5-3으로 잡아냈다. 시즌 54승째. 최근 10경기 1승9패의 암흑 터널을 빠져나오는 데 딱 필요한 한 판이었다.

이날 승리의 서사는 세 남자가 썼다.

첫 번째 환호는 문정빈이 터뜨렸다. 3-3 동점의 7회말, 키움 3루수 김웅빈의 실책으로 불을 당긴 LG는 1사 1·2루 찬스를 만들었다. 문정빈이 타석에 섰고, 결승 적시타를 뽑아냈다. 동점 상황을 단숨에 뒤집는 한 방이었다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

Advertisement

사실 문정빈은 이날 더 일찍부터 경기를 지배하고 있었다. 5회말 2사 주자 없는 상황, 전준표의 초구 149㎞ 직구를 그대로 받아쳤다. 타구 속도 170.2㎞, 비거리 127.9m. 공은 우중간 담장 너머로 사라졌다. 시즌 10호 홈런, 데뷔 첫 두 자릿수 홈런이었다. 문성주의 1타점 2루타까지 가세하며 5-3.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 우강훈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

Advertisement

하지만 경기는 끝나지 않았다. 8회초 키움이 1사 만루 역전 기회를 다시 잡았다. 잠실이 술렁였다. 하지만 우강훈은 흔들리지 않았다. 김건희의 땅볼이 유격수 오지환에게 흘렀고 6-4-3 병살타로 단숨에 이닝을 끝냈다. 주먹을 불끈 쥔 우강훈의 포효, 그게 이날 두 번째 환호였다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 손주영이 안도하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

그리고 안도. 마무리 손주영은 9회초 등판하자마자 위기를 자초했다. 박찬혁 볼넷, 권혁빈 2루타. 순식간에 2사 2·3루. 동점·역전을 코앞에 둔 최악의 장면이었다. 하지만 마지막 타자 서건창을 3루 땅볼로 틀어막으며 시즌 20세이브를 완성했다.

Advertisement

두 눈을 감고 하늘을 올려다본 손주영의 표정엔 환호 대신 안도가 가득했다. 두 번의 환호, 그리고 한 번의 안도. LG는 그렇게 5-3 승리를 지켜냈다.