'에이스가 어쩌다...' 1이닝 8실점 고개 떨군 올러, 후반기 3경기 연속 부진→3연패 충격

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 박재만 기자] 전반기 KIA 타이거즈의 에이스였던 올러가 후반기 들어 완전히 다른 투수가 됐다. 믿었던 1선발은 고개를 떨군 채 마운드를 내려와야 했다.

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KIA 타이거즈 외국인 투수 올러는 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에 선발 등판해 1이닝 7피안타 3볼넷 8실점(8자책점)을 기록하며 스스로 무너졌다.

단 한 이닝 만에 48개의 공을 던진 올러는 이범호 감독의 기대를 충족시키지 못한 채 조기 강판됐다.

충격 그 자체였다. 어렵게 1회를 마친 올러는 그대로 마운드를 내려왔다. 누구도 예상하지 못했던 1선발의 붕괴에 KIA 더그아웃 분위기는 1회부터 급격히 가라앉았다.

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올 시즌 삼성을 상대로 한 차례 선발 등판해 7이닝 무실점 완벽투를 펼쳤던 올러였다. 당시 삼성 타선을 압도하며 승리를 따냈던 투수였기에 이날 결과는 더욱 충격적이었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 선발 올러 피칭을 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자

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하지만 이날의 올러는 전반기 에이스의 모습이 아니었다.

1회 선두타자 김지찬에게 볼넷을 내준 뒤 도루까지 허용하며 흔들리기 시작했다. 김성윤을 뜬공 처리하며 한숨을 돌리는 듯했지만 이후가 문제였다. 최형우와 디아즈에게 연속 적시타를 허용했고, 이재현에게 스리런 홈런까지 맞으며 순식간에 5실점했다.

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예상치 못한 대량 실점에 이동걸 투수코치가 직접 마운드를 찾아 올러를 격려했지만 흐름을 바꾸지는 못했다. 이후에도 안타와 볼넷을 허용하며 좀처럼 안정을 찾지 못했다.

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결국 올러는 1회에만 7피안타 3볼넷으로 8실점했다. 투구수는 무려 48개. 고개를 숙인 채 더그아웃으로 향하는 에이스의 모습은 KIA 팬들에게도 낯선 장면이었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자

더욱 뼈아픈 점은 후반기 들어 이어지고 있는 부진이다. 전반기 9승을 거두며 KIA 마운드를 이끌었던 올러는 후반기 시작과 동시에 흔들리고 있다. 지난 16일 SSG전에서 4⅓이닝 3실점, 22일 한화전에서 5이닝 4실점을 기록한 데 이어 이날 삼성전에서는 1이닝 8실점으로 최악의 투구를 펼쳤다.

후반기 세 경기 연속 패전 투수가 됐다. KIA가 치열한 순위 싸움을 이어가고 있는 상황에서 1선발의 부진은 더욱 뼈아프다.

전반기 팀을 지탱했던 에이스는 어디로 사라진 것일까. 9승을 올리며 KIA 마운드의 버팀목 역할을 했던 올러가 후반기 세 경기 연속 부진과 함께 고개를 떨궜다. 에이스의 반등이 절실하다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 고개를 떨군 채 마운드에서 내려오고 있다. 대구=박재만 기자