경쟁자 부진에도 다저스는 묵묵부답...'타율 3할 재진입 눈앞' 김혜성, 빅리그 재기는 과연 언제쯤

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[스포츠조선 박상경 기자] 타율 3할 재진입이 눈앞이다. 그러나 LA 다저스는 묵묵부답이다.

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트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 칼을 갈고 있는 김혜성의 현실이다. 지난달 중순 3할 타율이 무너졌던 김혜성은 7월 한 달간 타율 0.286(56타수 16안타) 1홈런 5타점, 출루율 0.365, 장타율 0.411, OPS(출루율+장타율) 0.776으로 상승세를 이어가고 있다. 하지만 콜업은 커녕 그의 활약상을 조명하는 시선 조차 보이지 않는다.

다저스 뎁스가 너무 두텁다. 시즌 초반 부상 이탈했던 유격수 무키 베츠와 6월에 복귀한 2루수 토미 에드먼이 구축한 키스톤 콤비가 탄탄하다. 여기에 베테랑 백업 미겔 로하스, 김혜성을 밀어내고 개막 엔트리에 합류했던 알렉스 프리랜드도 벤치를 지키고 있다.

눈에 띄는 건 프리랜드다. 7월 한 달간 10경기에서 22타수 5안타, 홈런 없이 2타점, 월간 타율 0.227, 출루율 0.227, 장타율 0.227, OPS(출루율+장타율) OPS(출루율+장타율) 0.454다. 볼넷을 단 1개도 골라내지 못한 반면, 삼진은 12개다. 이 정도 기록이면 마이너행을 통보 받아도 이상할 게 없다.

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문제는 프리랜드가 마이너로 내려와도 기회가 돌아오는 건 김혜성이 아니라는 것이다. 다저스 소식을 전하는 다저스웨이는 27일(한국시각) '시즌 초반 반짝했던 프리랜드는 기대 만큼의 활약을 보여주지 못하고 있다. 삼진율이 30.2%나 되는 가운데, 이를 정당화 할 만한 장타력도 보여주지 못하고 있다'며 '키케 에르난데스의 복귀 준비가 완료되면 오클라호마시티로 보내질 가능성이 높은 선수로 꼽힌다'고 전망했다.

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다저스의 두터운 뎁스와 이로 인한 주전 경쟁의 어려움은 김혜성이 지난해 메이저리그에 진출할 때부터 지적됐던 부분이다. 하지만 지난해와 마찬가지로 올해도 반등 포인트가 보이지 않고 있다. 스프링캠프에서 4할 타율을 기록했으나 개막 엔트리에서 제외됐고, 베츠의 부상을 틈타 콜업됐으나 한 달 만에 부진한 모습을 보이자 곧바로 마이너행을 통보 받았다. 다저스가 김혜성의 타격에 기대를 밑돈다는 판단을 내렸다고 볼 수 있는 대목이다.

로버츠 감독은 김혜성의 마이너행을 통보하면서 꾸준한 출전과 그로 인한 타격 재정립을 지적한 바 있다. 하지만 최대 문제점으로 지적된 삼진 문제에서 답을 찾지 못한 것처럼 보인다. 지난달 볼넷(6개) 대비 삼진(22개) 비율이 0.272였고, 이달에는 27일 현재 볼넷 7개, 삼진 20개로 0.350 수준이다. 지난 달보다 개선된 것처럼 보이지만 유의미한 수치로 보긴 어렵다.

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다저스는 지난해 9월 확장 엔트리 시기에 김혜성을 콜업한 바 있다. 하지만 지난 시즌에 비해 뎁스가 더 탄탄해진 올해도 이런 기회가 주어질지는 장담하기 어려운 게 사실이다. 데이브 로버츠 감독과 다저스 프런트의 외면이 계속되는 가운데, 최악의 경우 마이너리그에서 시즌을 마감할 수도 있는 김혜성이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com