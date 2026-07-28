'진짜 소름 끼친다' 오타니 목소리까지 위조했다니, 배신 사건의 전말

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]진짜 소름이 끼친다. '내부의 적'은 목소리까지 위조했었다.

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미국 'ESPN'은 오는 7월 29일(이하 한국시각)부터 6부작 팟캐스트 다큐멘터리 '오타니 쇼헤이의 배신(The Betrayal of Shohei Ohtani)' 방영을 시작한다. 최초에는 1부와 2부 에피소드가 공개된다.

핵심 내용은 메이저리그 스타 플레이어이자, 일본의 국민 영웅인 야구 선수 오타니(LA 다저스)의 통역이자 매니저였던 미즈하라 잇페이가 약 1700만달러(약 248억원)의 돈을 오타니의 계좌에서 몰래 빼내 불법 스포츠 도박을 하는데 사용한 '빅이슈'를 담고 있다.

미즈하라는 2013년 오타니가 니혼햄 파이터스에서 뛰던 시절 처음 인연을 맺었고, 이후 LA 에인절스와 계약하면서 메이저리그에 진출했을때 전담 통역 직원이자 매니저로 고용되면서 함께 미국 생활을 이어갔다.

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미즈하라는 오타니의 그림자 같은 존재였다. 소속팀은 물론이고 일상 생활에서도 오타니의 일거수일투족을 따라다니며 서포트했고, 심지어 국가대표로 국제 대회에 출전할때도 오타니가 대표팀에 요청해 오타니의 어시스트 겸 대표팀 통역을 맡을 정도였다.

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그런데 충격적인 사건은 오타니가 다저스 이적 직후인 2024년 3월 서울에서 샌디에이고 파드리스와 공식 개막전인 '서울시리즈'를 치르는 동안 벌어졌다. 미즈하라는 오타니가 '서울시리즈'를 앞두고 기자회견에 참석했을 때도 통역으로 동행했고, 오타니가 이때 아내 다나카 마미코와 서울에 함께 왔는데 오타니의 부모님 그리고 미즈하라의 아내가 함께 관중석에서 야구를 관람하는 모습이 포착되기도 했다.

그런데 시리즈 도중, 미국 언론에서 미즈하라의 불법 도박 사실이 폭로됐고 급기야는 미즈하라가 오타니의 계좌에서 돈을 몰래 송금했다는 사실까지 밝혀졌다. 그는 즉시 해고됐다.

법원에 출두하는 미즈하라 잇페이. AP연합뉴스

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미국 검찰에 따르면 미즈하라는 불법 스포츠 도박에 빠져서 오타니의 은행 계좌에도 손을 댔고, 오타니의 동의 없이 1700만달러를 빼내 도박업자 매튜 보이어의 계좌로 이체했다. 이밖에도 오타니의 은행 계좌 비밀번호를 알고 있고, 오타니가 이 부분을 정확히 파악하지 않고있는 점 등을 노려 오타니의 체크카드로 자신의 치과 치료비용을 결제하는 등 부정 행위가 수차례 포착됐다.

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결국 미즈하라는 지난해 2월 미국 법원으로부터 징역 4년9개월과 1800만달러의 배상금 지급 명령을 받았다. 현재 교도소에서 복역 중이고, 형기를 마치면 일본으로 추방될 것이라 예상된다.

당시 미국 내에서는 오타니가 불법 스포츠 도박에 참여한 것 아니냐는 의혹이 불거지기도 했지만, 검찰은 오타니는 이 사건의 피해자라고 결론냈다.

'ESPN'은 28일 SNS를 통해 해당 팟캐스트 다큐멘터리의 일부를 선공개했다. 특히 미즈하라가 오타니를 사칭해 은행과 통화한 내용이 공개됐다. 2022년 2월에 이뤄진 이 통화에서 '뱅크 오브 아메리카' 고객 서비스 담당자가 전화를 받아 "뱅크 오브 아메리카입니다. 누구시죠?"라고 물었고, 미즈하라는 즉시 "오타니 쇼헤이입니다"라고 대답했다. 직원이 "감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?"라고 다시 묻자 미즈하라는 "온라인 뱅킹에 로그인하려고 했는데, '현재 이용할 수 없습니다. 전화주세요'라는 메시지가 뜹니다"라고 오타니인척 대답했다. 미국 국세청 조사에 따르면, 이 발신자 번호는 미즈하라가 이전에 은행에 연락할때 사용했던 휴대전화 번호와 동일한 것으로 밝혀졌다. 은행 직원이 다시 "수취인 성함과 거래 금액이 어떻게 되십니까?"라고 묻자 미즈하라는 "20만달러입니다"라고 답했다.

충격적이었던 불법 스포츠 도박 스캔들이 이번 다큐멘터리 공개와 함께 다시 큰 이슈가 될 것으로 예상된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com