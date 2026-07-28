"최고 157㎞, 100구까지 던질 수 있다" 호언장담 사실이었네…올해 21세, 또한명의 '광속구' 선발 탄생 [잠실리포트]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 키움 히어로즈에 또한명의 젊은 선발투수가 떴다. 그것도 최고 157㎞ 광속구를 장착한 선수다.

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데뷔 3년차 전준표가 그 주인공이다. 전준표는 28일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 주중시리즈 1차전에서 5이닝 3실점으로 역투했다.

개인 최다 투구수(96개) 이닝(5이닝)을 경신했다. 이전 최다 기록은 지난해 5월 24일 수원 KT 위즈전 4⅔이닝 76구였다.

경기전 만난 설종진 키움 감독은 한달만에 1군에 등록, 올시즌 첫 선발등판에 나서는 전준표에 대해 "퓨처스에서 선발 수업을 했다. 투구수도 100개까지 던졌다. 오늘 선발로 던지는데 큰 지장은 없을 것"이라고 했다.

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서울고 출신 전준표는 2024년 신인 드래프트 1라운드(전체 8번)에 키움 유니폼을 입었다. 자타공인 1순위 장현석(당시 마산용마고)이 미국 LA 다저스로 떠난 이해, 키움은 이주형의 트레이드 댓가로 얻은 8번픽으로 전준표, 키움의 원래 픽은 9번픽으로는 장충고 김윤하를 뽑았다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움이 8대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 설종진 감독의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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키움은 데뷔 첫해부터 전준표를 선발로 키울 뜻을 분명히 했다. 첫해 18경기(선발 5) 27⅔이닝, 2년차인 지난해 21경기(선발 1) 20⅓이닝 던졌지만 결과는 좋지 못했다. 불펜으로 뛴 올해 전반기에도 10경기에 출전, 8⅔이닝을 소화하며 평균자책점이 9.35에 달할만큼 부진했다.

직구만큼은 최고 157㎞에 달하는 강속구를 뿌리는 전준표다. 올시즌에도 6월 26일 창원 NC전 6회말 박건우를 상대로 157㎞ 직구를 두 차례 던졌다.

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설종진 감독은 "전준표나 김윤하 같은 젊은 투수들은 일단 선발로 기회를 주는게 낫다는 게 우리 구단 의견이다. 전준표도 1군에서 1이닝씩 중간으로 던지기보단 퓨처스에서 선발로 키웠고, 2군에선 경기 내용도 괜찮았다. 1군에서 5~6선발 정도로 기회를 주기로 해서 오늘 올린 것"이라고 설명했다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 전준표가 문정빈에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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이어 "한 80구까진 자기 구속을 꾸준하게 유지하는 능력이 있다. 오늘 피칭을 지켜보고 향후 기용에 대해서는 다시 고민해보겠다"고 덧붙였다.

이날도 전준표는 최고 157㎞ 직구(72개) 위주로 볼배합을 가져갔다. 체인지업(13개) 슬라이더(10개) 커브(1구)는 보여주기에 가깝고, 승부구는 직구였다.

다만 5회말 문정빈에게 홈런을 허용한 직후 마운드 위에 주저앉는 모습은 아쉬웠다. 아직 1군 선발 경험이 많지 않은 투수인 만큼, 경기 운영이나 마운드 위에서의 모습에 대해서는 단련이 필요할 전망.

LG를 상대로 5이닝을 책임진 만큼, 일단 당분간 전준표에겐 기회가 주어질 것으로 보인다. 키움은 안우진 이후 또한명의 토종 광속구 선발을 갖게 될까.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 전준표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com