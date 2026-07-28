'마이너 강등→이물질 퇴장' 고우석, 좌절할 필요 없다…"싱싱한 어깨, 콜업 1순위" 美 매체가 돌린 희망 회로

미네소타 트윈스 고우석(왼쪽). AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] '이상적인 상황은 아니지만, 경기 감각을 유지할 수 있다.'

Advertisement

미네소타 트윈스 소식을 주로 다루는 매체 '퍼켓츠폰드'는 28일(이하 한국시각) 고우석의 '이물질 규정 위반' 상황과 더불어 앞으로의 행보를 내다봤다.

매체는 '미네소타는 지난주 우완 구원 투수 고우석을 산하 트리플A 팀인 세인트폴 세인츠로 마이너리그 강등 조치했다'며 '그는 지난 25일 세인트폴 소속으로 데뷔전을 치를 예정이었으나, 공을 던지기도 전에 글러브에서 이물질이 적발되어 퇴장당했다'고 전했다.

규정에 따라 고우석은 10경기 출전 정지 징계를 받았다. 매체는 '메이저리그와 마이너리그 심판들은 2021시즌부터 이닝 교대와 투수 교체 시 투수들의 이물질 사용 여부를 수시로 검사하기 시작했다'고 밝혔다.

Advertisement

매체는 '미네소타는 7월초 디트로이트 타이거스에 현금을 내주고 고우석을 영입했다. 고우석의 계약 조항으로 인해 미네소타는 그를 영입하자마자 즉시 26인 로스터에 등록해야 했다'면서도 '하지만 그는 여전히 마이너리그 강등 옵션이 남아 있어, 미네소타 구단 입장에서는 그를 마이너리그로 내려보낼 수 있는 여유가 있었다'고 했다.

Advertisement

고우석은 2024년 2년 450만달러(약 65억원)에 샌디에이고와 계약했다. 마이애미 말린스와 디트로이트 타이거스를 거쳐 올해 7월 미네소타 유니폼을 입었다. 그동안 빅리그 데뷔의 꿈을 이루지 못했던 고우석은 미네소타에서 처음으로 빅리그 마운드를 밟았다.

마이너리그로 강등되기 전까지 4번의 구원 등판에서 4이닝 동안 8안타(2홈런) 2볼넷 5탈삼진 4자책점을 기록했다.

Advertisement

매체는 '미네소타는 이달 초 보스턴 레드삭스에서 웨이버 클레임으로 영입한 우완 투수 잭 앤더슨을 콜업하면서 이에 상응하는 조치로 고우석을 마이너리그로 보냈다'며 '미네소타는 최근 부상자 명단에서 복귀한 우완 구원 투수 콜 샌즈의 자리를 만들기 위해 앤더슨을 다시 세인트폴로 돌려보냈다'고 설명했다.

미ㅔ소타 트윈스 고우석. AP연합뉴스

Advertisement

4경기 만에 마이너리그행 통보를 받고, 글러브 이물질 발견으로 마이너리그 등판까지 멈추게 됐다. 그러나 매체는 고우석이 여전히 팀에 가치가 있는 선수로 평가했다. 매체는 '고우석에게 옵션이 남아 있는 만큼, 미네소타는 올해 남은 기간 그를 트리플A와 메이저리그 로스터 사이에서 이동시킬 가능성이 높다'며 '미네소타에 싱싱한 어깨가 필요해질 때 고우석이 다음 콜업 1순위가 될 수 있다'고 전망했다.

마이너리그에서 압도적인 피칭을 펼쳤던 모습이 콜업 예상 이유였다. 매체는 '고우석은 올해 마이너리그 무대를 압도했다. 트리플A와 더블A를 오가며 27경기에 등판해 1.96의 평균자책점, 이닝당 출루 허용률(WHIP) 0.82, 그리고 무려 34.0%에 달하는 탈삼진율을 기록했다'고 호평했다.

징계를 받았지만, 큰 영향은 없을 전망. 매체는 '고우석이 10경기 출전 정지 징계를 받는 것은 분명 이상적인 상황은 아니다. 하지만 구원 투수에게 10경기 출전 정지란 현실적으로 2~4경기 정도 결장하는 것을 의미한다. 징계 기간 고우석은 불펜 투구를 소화하며 경기 감각을 유지할 수 있다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com