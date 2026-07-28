"톱3가 아니라 넘버원이 되겠다" 진화하는 '중견수' 김지찬의 미친 수비력과 스프레이 히트

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[대구=스포츠조선] 삼성 라이온즈의 '작은 거인' 김지찬이 공수주에서 완벽한 활약을 펼치며 주중 3연전 첫 경기를 승리로 이끌었다.

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김지찬은 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈경기에 1번 타자 중견수로 선발 출전해 5타수 4안타 1볼넷 2타점 3득점을 기록, 5타석 전 타석 출루라는 놀라운 집념으로 팀의 12대5 대승을 견인했다.

1회 물꼬 튼 볼넷부터 마지막 '행운의 안타'까지… 스프레이 히팅의 정석

이날 김지찬의 방망이는 경기 초반부터 뜨거웠다. 1회말 선두타자로 나와 볼넷을 골라내며 1회 8득점 빅이닝의 물꼬를 텄고, 1회에만 두 번째 들어선 타석에서는 좌익선상 2루타를 터뜨렸다. 이후 타석마다 방향을 가리지 않는 부채꼴 타구를 만들어내며 KIA 마운드를 폭격했다.

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경기 후 김지찬은 타격 상승세에 대해 "당기는 것이 아니라 공이 오는 결 그대로 보내주는 방향성을 생각하고 있다. 그러다 보니 자연스럽게 좋은 타구가 나오고, 바가지 안타 같은 행운의 안타도 나오는 것 같다"며 "마지막 타석에서도 메커니즘이 괜찮다 보니 행운의 안타가 따라왔다"고 설명했다.

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이날 4안타를 더한 김지찬은 개인 통산 세 번째 시즌 100안타 돌파 고지를 밟았다. 기록에 대해 묻자 김지찬은 담담하게 "시즌 전부터 안타 수보다는 '최대한 많은 경기에 나가는 것'을 목표로 했다. 건강하게 경기에 나가다 보면 기록은 저절로 따라온다고 생각했다"며 "작년에 많이 못 뛰어서 아쉬웠기에 올해는 건강하게 야구하자는 마음이 컸다. 앞으로가 더 중요하다"고 다짐했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 무사 1루 삼성 김지찬이 2루를 훔치고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

▲이종욱 코치와 만든 명품 수비… "탑3가 아닌 넘버원이 되겠다"

김지찬의 진가는 수비에서도 빛났다. 내야수 출신인 김지찬은 외야 전향 이후 날카로운 타구 판단과 빠른 발을 활용해 대구 라이온즈파크의 넓은 외야를 완벽히 지배하고 있다.

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이날 경기 전 삼성 박진만 감독은 "판단력과 주력이 워낙 좋다. 지난해까지만 해도 머리 위로 넘어가는 타구에 실수가 나오긴 했는데 이제 그런 것까지 다 대처를 하고 있다. 현재 김지찬은 리그 외야수 톱 3 안에 드는 수비력을 갖췄다"며 극찬을 아끼지 않았다.

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이에 대해 김지찬은 "감독님의 평가에 정말 감사드린다. 하지만 톱3에 만족하지 않고, 리그 '넘버원' 중견수가 될 수 있도록 더 노력하겠다"며 당찬 포부를 밝혔다.

이처럼 외야 수비가 급성장한 배경에는 이종욱 외야, 주루코치와의 피나는 노력이 있었다. 김지찬은 "작년에 수비에서 부족함을 많이 느꼈다. 스프링캠프 때부터 이종욱 코치님이 노하우도 많이 알려주시고 자신감을 실어주셔서 연습을 정말 많이 했다"며 "연습했던 것들이 실전 플레이로 나오다 보니 점점 더 확신이 생기고 있다"고 공을 돌렸다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 무사 1루 삼성 김지찬이 2루를 훔치고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"수비가 강해야 강팀… 끝까지 좋은 생각으로 달릴 것"

김지찬의 거침없는 허슬플레이는 팀 전체의 분위기를 올리는 촉매제가 되고 있다.

지난 26일 경기 호수비 상황을 두고 '외국인 투수(보스)가 고마워하지 않더냐'는 질문에 김지찬은 "별말은 없길래 내가 먼저 가서 '나이스 볼'이라고 말해줬다"고 답하며 웃음을 자아내기도 했다.

김지찬은 "좋은 수비가 나오면 당연히 자신감이 생긴다. 수비가 단단해야 강팀이라고 생각하고, 우리 팀 수비 지표(실책 수)가 좋기 때문에 나 역시 동료들을 돕기 위해 최선을 다하고 있다"며 팀 전체적인 시너지 효과를 강조했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회 두산 양의지 안타성 타구를 삼성 중견수 김지찬이 잡아내자 선발 보스가 고마워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

"한 주의 시작을 승리로 가져가 기분이 좋다. 특히 기아전 열세를 극복하고 더 이기고 싶었다"고 전한 김지찬은 "내가 루상에 많이 나가면 팀 득점 확률이 올라간다. 공을 공격적으로 칠 때와 골라낼 때를 명확히 구분하면서, 시즌이 끝날 때까지 항상 좋은 생각을 유지하며 달리겠다"고 다짐했다. 공수주 만점 활약으로 삼성 선두 질주의 선봉에 선 김지찬. 그가 많이 출루하고, 많이 잡고, 많이 달릴 수록 삼성 우승 대망의 꿈이 점점 더 현실에 가까워지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com