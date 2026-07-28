'KIA 단속 0순위 맞아?' 상상도 못한 1선발의 추락, 5강 위태로워졌다…조기 휴가 무용지물이라니

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 김민경 기자] 도대체 무슨 일일까. KIA 타이거즈 1선발 아담 올러가 후반기 시작과 함께 처참하게 무너지고 있다.

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올러는 28일 대구 삼성 라이온즈전에 선발 등판해 1이닝 7안타(1홈런) 3볼넷 1삼진 8실점으로 무너졌다. KIA는 5대12로 패했고, 지난 한 달 동안 굳건히 지켰던 4위 자리를 두산 베어스에 내줬다. KIA는 시즌 성적 50승2무45패를 기록, 두산에 승률 1리 뒤진 5위가 됐다.

전반기까지 올러는 무적이었다. 16경기에서 9승5패, 99⅓이닝, 108삼진, 평균자책점 2.36을 기록했다. WHIP(이닝당 출루 허용수)는 0.98, 피안타율은 1할8푼6리다. 16번째 등판을 마쳤던 시점을 기준으로 위에 언급한 6개 지표 모두 리그 1위였다. 다음 시즌 KIA의 단속 0순위로 떠오르는 듯했다.

이범호 KIA 감독은 그럼에도 전반기 막바지에 과감히 올러의 조기 휴가를 결정했다. 올러가 전반기에 한번 더 등판하는 대신, 일주일 정도는 공을 내려놓고 푹 쉴 시간을 줬다. 올러가 올스타전에 등판하면 후반기를 앞두고 충분한 휴식일을 확보하지 못하는 것을 우려했고, 올러도 한번 일찍 쉬어 가길 원했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 올러가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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지난해 악몽을 예방하기 위해서기도 했다. 올러는 지난해도 전반기에 좋은 페이스를 이어 가다 막바지에 휴식을 준 시점에 팔꿈치에 염증이 생겨 2개월 정도 고생했다. 그사이 과부하가 걸린 KIA 마운드가 붕괴됐고, 5강 싸움에서 점점 멀어지다 8위로 시즌을 마쳤다.

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기대와 달리 올러는 후반기 시작과 함께 완전히 무너진 상태다. 3경기에서 3패, 10⅓이닝, 평균자책점 13.06을 기록했다. 피안타율은 0.388, WHIP는 2.71에 이른다. 도저히 전반기와 같은 투수라고는 볼 수 없는 수준이다. 일시적 부진이라고 하기에는 너무 3경기 연속 난타를 당하고 있고, 삼진이 줄면서 4사구가 늘었다. 이상 신호다.

문제는 KIA가 올러 없이 버틸 수 있을 정도로 선발진이 탄탄하지 않다는 점이다. 제임스 네일과 양현종이 그나마 이닝을 끌어주고 있다. 시라카와 케이쇼와 황동하도 후반기 들어 5이닝 이상을 기대할 수 없는 상태인데, 올러가 무너져 버렸으니 너무도 큰 구멍이 생겼다.

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KIA는 아직 6위 한화 이글스에 3.5경기차로 앞서 있지만, 지난해 경험했듯 언제 이 거리가 다시 좁혀질지 모른다. 불펜에서도 이미 과부하 신호가 오고 있는 상태라 선발까지 무너지면 답이 없다. KIA가 올 시즌 최대 위기에 놓인 듯하다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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김민경 기자 rina1130@sportschosun.com