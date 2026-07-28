흔들리던 KBO호 '키잡이' 된지 벌써 5년…'허프라' 머릿속엔 여전히 '돔사랑' 가득 [SC포커스]

사진제공=KBO

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[삼성동=스포츠조선 김영록 기자] "허구연 KBO 총재님을 오랜만에 만났는데, 여전히 돔구장에 관심이 많으시더라(박찬호)."

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허구연 총재가 KBO호의 키를 잡은지 벌써 5년차. 그 사이 ABS(자동볼판정 시스템)와 피치클락이 한국 야구에 도입됐고, 프로야구 역사상 최고의 흥행은 연일 신기록을 쓸 기세다. 이미 2년 연속 1200만 관중을 달성했고, 이제 3년 연속을 향해 달리고 있다.

해설위원 시절 야구 흥행과 더불어 돔구장의 필요성을 거듭 강조해 '허프라(허구연+인프라)'로 불렸다. 야구 관람시설, 특히 졸속으로 건설된 고척돔의 현실을 거침없이 비판하고, 새로운 돔구장 및 보다 쾌적한 야구관람 환경의 필요성을 거듭 역설했던 그다.

그 관심은 총재 5년차인 지금 더욱 뜨거워졌다. KBO는 "지난 27일 존 피셔 MLB 애슬레틱스 구단주, 마크 버데인 사장, 로스 보웬 부사장, 박찬호 어드바이저 등이 KBO를 방문했다"고 전했다.

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존 피셔 구단주는 최근 KBO리그의 관중 증가세, 응원 문화 등에 뜨거운 관심을 표했고, 허구연 총재는 선진화된 미국 스포츠 마케팅에 대한 이야기를 나누는 한편 오는 2028년 라스베가스에 개장 예정인 애슬레틱스의 새 돔구장에 대해 깊은 관심을 표했다고. 특히 허구연 총재는 향후 국내의 돔구장 건립을 추진함에 있어 참고할 수 있도록 아낌없는 자문과 현지 견학 기회를 요청하기도 했다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견 참석한 박찬호, 애슬레틱스 구단주 존 피셔, 켄정, 애슬레틱스 마크 배다인 대표, 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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27일 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 팀61과 애슬레틱스의 파트너십 컨퍼런스 현장에서 만난 피셔 구단주는 새 구장에 대해 "전세계에서 오직 라스베가스에서만 만날 수 있는 프리미엄 돔구장이다. 강한 햇빛을 효과적으로 차단하는 한편 그 어느 야구장보다 가깝게 야구를 볼 수 있을 것"이라고 목소리를 높였다.

애슬레틱스 구단 수뇌부는 앞서 26일 잠실 삼성 라이온즈-두산 베어스전 현장을 찾아 한국의 응원 문화를 체험하며 깊은 감명을 받았다고. 피셔 구단주는 "그렇게 현장의 모든 야구팬이 한마음으로 응원하는 모습은 처음 봤다. 정말 놀라운 광경"이라고 칭찬했다.

27일 서울 강남구 웨스틴서울 파르나스에서 Team61x애슬레틱스(A's) 전략적 파트너십 미디어 컨퍼런스가 열렸다. 기자회견에 참석한 박찬호. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.27/

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박찬호 팀61 대표는 "오랜만에 총재님을 만나??는데, 여전히 야구장이나 시설 부문에 관심이 많으시더라"며 웃었다. 이어 "잠실구장에서 본 (팬들의)열정은 미국 야구 관계자들 누구나 갖고 싶어하는 것이다. 그 모습을 라스베가스에서도 재현하고 싶다"고 거들었다.

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아쉬운대로 한국에는 고척돔이 있고, 올해를 끝으로 안녕을 고하는 잠실구장 대신 몇년 뒤면 잠실돔구장이 우뚝 설 예정이다. 부산 등 타 지역의 돔구장 논의도 계속되고 있다. 허구연 총재의 비원은 달성될 수 있을까.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com