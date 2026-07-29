불펜 보냈더니 더 빨라졌다...149km '마당쇠' 장찬희, 짧고 굵게 돌아온 삼성 마운드 만능키

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 8회초 삼성 장찬희가 1이닝을 2탈삼진 무실점으로 막아낸 뒤 최일언 투수코치와 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '슈퍼 루키' 장찬희(19)가 엔트리 말소 28일 만에 1군으로 돌아왔다.

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2026 KBO 신인 드래프트 3라운드(전체 29순위)로 입단한 장찬희는 이번 콜업 전까지 올시즌 1군 18경기에 등판해 4승 4패 평균자책점 4.58, 55이닝 동안 탈삼진 41개를 기록하며 신인답지 않은 활약을 펼쳤다. 시즌 초 선발진에 구멍이 났을 때는 대체 선발로 나섰고, 롱릴리프 역할까지 소화하며 삼성 마운드의 전천후 마당쇠 역할을 해냈다. 그러나 6월 말 팔꿈치 불편함(굴곡근 부종)로 2군으로 내려가 재정비 시간을 가졌다. 약 한 달 간(28일) 회복기를 거쳐 다시 1군에 부름을 받았다.

그가 잠시 비운 사이에 마운드 지형도가 달라졌다. 두 외국인 선발 투수가 합류했고, 삼성은 후반부터 5선발 체제를 운영한다. 시즌 초 선발과 롱릴리프를 오가며 활약했던 그에게 부여된 새 보직은 '1이닝 전담 불펜'이다.

28일 KIA전 장찬희. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 박진만 감독은 28일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 취재진과 만나 이날 1군에 등록된 장찬희의 활용 방안에 대해 설명했다.

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선발이나 긴 이닝을 던지는 롱릴리프가 아닌 짧은 이닝을 책임지는 불펜 자원이다.

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박 감독은 "찬희는 이제 불펜으로 활용하려 한다. 시즌 초에는 롱릴리프로 쓰고 선발로도 나섰지만, 지금은 불펜 자원으로 1이닝 씩 맡길 생각"이라고 밝혔다.

후반기 5선발 자리가 확실하게 채워진 데다 롱릴리프 자원 역시 이미 정리가 끝났기 때문이다. 박 감독은 "롱릴리프 역할은 이미 임기영이나 좌완 이승현이 맡고 있다. 그래서 찬희는 경기 상황과 포인트에 맞게 활용하려 한다"고 설명했다.

28일 KIA전 장찬희. 사진제공=삼성 라이온즈

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복귀 직후부터 빡빡한 승부처에 투입되지는 않을 전망.

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박 감독은 필승조 투입 여부에 대해 "필승조라고 할 수는 없다. 올라온 지 한 달 만이기 때문에 내용 면 등을 고려해 부담이 없을 때 마운드에 올리는 게 낫지 않을까 싶다"고 말했다.

다만 경기 흐름에 따른 변수에는 대응한다. 박 감독은 "물론 상황이 생기면 언제든 올라갈 것이다. 엔트리에 있는 선수들은 변수가 생겼을 때 다 활용해야 한다"면서도 "그래도 첫 등판인 만큼 상황이 된다면 초반에는 좀 편안한 상황에서 올리는 것이 나을 것"이라며 최대한 부담을 덜어주겠다는 뜻을 전했다.

하지만 장찬희는 퓨처스리그 김백산과 함께 선발진에 문제가 생길 경우 언제든 투입될 수 있는 예비선발자원임은 분명한 사실이다.

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 삼성 선발투수 장찬희가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

살짝 실망할 법도 했지만 기우였다. 그 어떤 역할에도 소화할 수 있는 만능키 투수.

실제 장찬희는 복귀 첫날 불펜 투수로 강렬한 존재감을 발휘했다.

28일 대구 KIA전 11-5로 크게 앞선 상황이던 8회초 다섯번째 투수로 마운드에 올라 1이닝을 탈삼진 포함, 12구 만에 삼자범퇴로 간단히 정리했다.

한준수를 149㎞ 하이패스트볼로 헛스윙 삼진을 잡아낸 장찬희는 김선빈 윤도현 등 강타자들을 잇달아 빠른 공으로 유격수 땅볼 처리했다. 타이밍이 늦어 배트가 먹히는 타구가 잇달아 나왔다.

팔꿈치 부상 후 돌아와 짧게 힘을 모아 던지는 불펜으로 투입되자 147㎞~149㎞로 패스트볼이 3,4㎞ 빨라진 모습. 필승조 승격도 충분한 구위다.

선발과 롱릴리프를 넘나들며 가뭄을 해갈해줬던 '슈퍼 루키'. 1이닝 전담이라는 새 역할 속에 또 한번 존재감을 찾아가고 있다. 힘 보탬이 필요한 삼성 불펜진에 큰 힘이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com