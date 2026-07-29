"잠실 다녀와서 긴가민가" 전력질주, 확신 못한 시즌 11호 3점포, 홈런보다 가치 있었던 팀 퍼스트

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 내야수 이재현이 KIA 에이스 올러 상대 결정적 스리런포로 팀의 12대5 대승을 이끌었다.

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이재현은 28일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈경기에 6번 유격수로 선발 출전, 홈런 포함 2타수 1안타, 4사구 3개, 3타점 1실책 출루 등 5타석 모두 출루에 성공했다.

"구종 아닌 코스만 보고 있었다" 초구 149㎞ 쾅… 승기 잡은 시즌 11호 스리런포

이날 경기의 하이라이트는 1회말 첫 타석이었다.

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삼성이 2-0으로 앞선 1회말 1사 1, 3루 찬스. 타석에 들어선 이재현은 KIA 외국인 에이스 아담 올러의 초구 149㎞ 몸쪽 높은 직구를 거침 없이 당겼다.

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경쾌한 타구음과 함께 높은 포물선을 그린 공은 만원 관중 함성 속에 왼쪽 담장 너머로 사라졌다. 비거리 109m 짜리 시즌 11호 3점 홈런. 이 한 방으로 삼성은 5-0으로 점수차를 벌렸고, 1회에만 올러를 상대로 8득점 하는 빅이닝으로 일찌감치 승기를 잡았다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날린 뒤 구자욱과 하이파이브를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"빠른 볼카운트, 스윙 한번에 결과를 내자"

홈런 상황에 대해 이재현은 "조금 더 빠른 카운트에 적극적으로 치려고 했다. 최근 힘을 과하게 모으지 않고 최대한 가볍게 치려고 노력 중"이라며 "스윙 한 번에 결과를 내자는 마음으로 들어간 것이 좋은 타구로 이어졌다"고 돌아봤다.

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"잠실 다녀와서 넘어갔나 긴가민가… 잠실도 넘어갈 공은 아닌 것 같아요"

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타자 친화적인 대구 라이온즈파크 특성상 타구 속도와 궤적에 대해 농담 섞인 비하인드도 전했다. 이재현은 타격 직후 타구를 바라보며 부지런히 달렸다.

이재현은 "사실 홈런인지 애매해서 빨리 뛰었다. 최근 잠실 원정을 다녀와서 그런지 넘어갔나 긴가민가했다"며 웃어 보였다. '잠실에서도 넘어갈 타구였다'는 취재진의 이야기에 이재현은 "그건 잘 모르겠다. 그 정도까지는 아닌 것 같다(웃음)"며 쑥스러운 듯 손사래를 쳤다. 공식 기록 상 이재현 타구 비거리는 109m였다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 1사 1,3루 삼성 이재현이 스리런포를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"쉬는 동안 팀에 도움 되고 싶어 절치부심… 팬 응원에 감사"

이날 이재현은 홈런 뿐 아니라 4사구 3개와 상대 실책을 유도해내는 등 5타석 모두 누상에 나가는 맹활약을 펼쳤다. 첫 타석 홈런에도 큰 욕심내지 않고 팀을 위한 몰입도와 선구안이 단연 돋보였던 경기.

이재현은 몸 상태에 대해서는 "완전히 괜찮다. 쉬는 동안 팀에 도움이 되고 싶은 마음에 정말 열심히 준비했다"면서 "그런 절박한 마음으로 더 집중하다 보니 다행히 좋은 결과가 나온 것 같다"고 전했다.

무더운 날씨에도 올시즌 37번째 만원 관중(2만 4000명)으로 구장을 가득 채워준 삼성 홈팬들을 향해 그는 "요즘 날씨가 정말 더운데 끝까지 열심히 응원해 주시는 팬분들께 진심으로 감사드린다. 시즌 끝까지 팀이 좋은 성적을 내고, 나 역시 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com