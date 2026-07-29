"이정후 양키스 영입 후보로 적합"→트레이드 성사는 어려워…옵트 아웃+후반부 고액 연봉 문제

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠가 이정후를 내보낼 수 없는 이유가 정리됐다. 계약 구조가 발목을 잡고 있다.

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어라운드 포그혼은 28일(한국시각) '올해 트레이드 논의에서 이정후의 이름이 잠시 언급된 적이 있다'며 '하지만 실제로 트레이드를 성사시키는 것은 말처럼 쉽지 않을 수 있다'고 보도했다.

이유는 간단하다. 계약 후반부에 연봉이 집중된 구조와 2027시즌 이후 옵트아웃 조항이 큰 걸림돌로 작용하기 때문이다. 현재 상황을 놓고 보면 이정후가 트레이드 마감 시한 전까지 팀을 옮길 가능성은 적다는 게 매체의 분석이다.

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이정후는 2024시즌을 앞두고 6년 1억1300만달러(약 1484억원) 계약을 체결했다. 이 계약은 후반부에 연봉이 더 높아지는 구조다. 따라서 계약 마지막 4년 동안 더 많은 연봉을 받게 된다. 이는 다른 팀이 데려가는데 부담으로 작용한다. 여기에 더해 이정후의 옵트아웃 조항이 트레이드를 어렵게 만들 수 있다. 이정후는 자유계약 시장에 나가서 현재 계약보다 더 많은 보장 금액을 받을 수 있을지를 고민하는 시기가 온다. 지금까지의 성적과 나이를 고려하면 옵트아웃을 선택하는 것이 합리적일 것으로 보인다.

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전문가들 사이에서도 의견은 엇갈린다.

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매체는 '기자들 사이에서는 샌프란시스코가 이정후를 트레이드 가능한 선수로 보는지, 아니면 절대 내놓지 않을 선수로 보는지 의견이 엇갈리고 있는 것으로 보인다'고 전했다.

앞서 디 애슬레틱의 앤드루 배글리는 샌프란시스코가 이정후와 로건 웹처럼 팬들의 사랑을 받는 선수들을 트레이드하는 데 열려 있지 않을 것이라고 추측했다.

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반면 일부는 이정후를 충분히 트레이드할 수 있는 선수로 보고 있다. 이정후는 시즌 팀에서 가장 뜨거운 타격감을 보여준 선수였지만, 최근에는 다소 페이스가 떨어졌다. 좋은 조건으로 내보낼 수 있는 적기라는 판단이 나온다.

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매체는 '향후 몇 주는 이정후의 가치가 가장 높을 수 있는 시점이다'며 '외야수 보강이 절실한 디트로이트 타이거스, 필라델피아 필리스, 뉴욕 양키스 등은 모두 이정후의 잠재적인 영입 후보로 적합해 보인다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com