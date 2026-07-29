김혜성 딱인데…'유격수 부재' 보스턴, 트레이드 자원이 데뷔전 손목골절이라니...美매체 "협상 쉽지 않다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성(LA 다저스)이 딱인데.

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트레이드 마감일이 다가오는 가운데 보스턴 레드삭스가 유격수 찾기에 골몰 중이다. 내야 보강을 위해 최근 투수 코넬리 얼리를 워싱턴 내셔널스에 내주고 커티스 미드를 영입했으나, 미드는 데뷔전이었던 28일(이하 한국시각) 애슬레틱스전에서 손목에 사구를 맞았다. 1차 검진에서는 이상이 발견되지 않았지만, 2차 검진 결과 골절이 발견됐다. 보스턴은 미드를 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올렸다.

MLB닷컴은 29일 ESPN, USA투데이, 디애슬레틱 등의 보도를 인용해 '보스턴이 유격수 강화 방안을 모색 중이며, 미드의 IL 등재 이후 더 적극적으로 트레이드를 추진 중'이라고 전했다. 보스턴이 노리는 후보는 잭 네토(LA 에인절스), CJ 에이브럼스(워싱턴), 제리미 페냐(휴스턴 애스트로스), 오토 로페즈(마이애미 말린스)가 꼽히고 있다.

문제는 상대 팀들의 트레이드 의향이 부족하다는 것.

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MLB네트워크의 조엘 셔먼은 '에인절스는 네토의 트레이드 가능성을 완전히 배제한 건 아니지만, 투수 리드 디트머스, 호세 소리아노 트레이드를 우선 순위로 두고 있다'고 전했다. 이어 '계약 기간이 3년이나 남아 있는 네토를 서둘러 트레이드할 의향은 없는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

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나머지 선수들 역시 움직이기가 쉽지 않다. MLB닷컴은 '워싱턴은 에이브럼스에 대한 트레이드 오퍼를 고려할 의향이 있는 것으로 알려졌지만, 네토보다 더 큰 대가를 요구할 가능성이 높다'고 지적했다. 에이브럼스가 올 시즌 27홈런 82타점, OPS(출루율+장타율) 0.938로 뛰어난 활약을 보여주고 있는 것을 이유로 들었다. 이어 '휴스턴이 내년 시즌을 마치고 FA가 되는 페냐를 트레이드할 가능성이 있다는 지적도 있었지만, 최근 아메리칸리그 서부지구 선두 경쟁이 격화되는 가운데 오히려 선수 영입에 적극적인 모습'이라고 소개했다.

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ESPN의 버스터 올니는 '최근 로페즈가 보스턴의 트레이드 대상으로 거론되고 있다'고 전했다. 이에 대해 MLB닷컴은 '그는 27세에 계약 기간이 3년 이상 남아 트레이드 비용이 만만치 않을 것이다. 마이애미는 최근 12연패 중이지만 트레이드 마감일 전 행보는 불확실한 상황'이라고 가능성을 낮게 봤다.

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김혜성도 한때 보스턴의 트레이드 영입 후보로 거론된 적이 있다. 지난 4월 다저스에 콜업돼 좋은 활약을 펼치자, 보스턴 지역 매체를 중심으로 무키 베츠, 미겔 로하스 등 다저스의 두터운 뎁스에 밀려 자리를 잡지 못하는 그가 보스턴의 가려운 곳을 긁어줄 만한 선수라는 지적이 있었다.

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김혜성은 최근 트리플A에서 다시 3할 타율 진입을 눈앞에 두고 있다. 앞서 보스턴의 영입 후보로 거론된 선수들보다 체급은 적지만, 유격수 뿐만 아니라 2루수, 외야수 등 전천후 활용이 가능하다는 점에서 '가성비 자원'으로 여겨질 만하다.

월드시리즈 3연패를 노리는 다저스는 트레이드 마감일을 앞두고 눈에 불을 켜고 있다. 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스) 영입에 관심을 보이고 있다는 설이 파다하나, 우완 불펜 보강이 시급한 과제로 지적되고 있다. 김혜성이 보스턴의 '숨은 진주'가 될 지 지켜볼 일이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com