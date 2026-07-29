이런 건강한 '먹튀'를 봤나? 3494억 섣불리 준 LAD의 착시였다, 터커 "나도 잘하고 싶다"

LA 다저스 카일 터커. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]우려가 현실이 되고 있다.

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LA 다저스가 지난 겨울 2억4000만달러(약 3494억원)를 주고 데려온 외야수 카일 터커가 후반기 들어서도 페이스를 찾지 못하고 있다.

터커는 28일(이하 한국시각)까지 타율 0.239(356타수 85안타), 9홈런, 51타점, 56득점, OP0.711을 기록했다. 팀의 106경기 중 99경기에 출전한 그는 bWAR 0.8, fWAR 0.9를 마크 중이다. fWAR은 전체 메이저리거들 중 329위에 해당한다. wRC+(조정득점창출력)는 170으로 300타석 이상 들어선 타자 170명 중 114위다.

지금까지 수치를 남은 시즌 적용하면 올해 14홈런, 78타점, 86득점, bWAR 1.2를 기록하게 된다. 모처럼 건강하게 시즌을 보내고 있는데도 대부분의 수치가 '커리어 로(low)'에 해당한다. 타율과 OPS는 데뷔 시즌인 2018년을 제외하면 생애 최저 수치가 예상된다.

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2022년 골드글러브 수상자라 수비에서 높은 공헌을 기대했지만, 필딩 런밸류(수비가치)가 -3으로 조사 대상 야수 301명 중 230위고, OAA(평균이상아웃지수)는 -5로 219위에 처져 있다.

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장점으로 평가받는 선구안도 돋보이는 수준은 아니다. 볼넷 비율이 12.1%로 최근 3년간 최저치인 반면 삼진율은 19.4%로 2021년 이후 최고치를 찍고 있다. 후반기에는 나아지는가 싶었지만, 8경기에서 타율 0.179, OPS 0.643에 그치고 있다. 그렇다고 기동력을 발휘하는 것도 아니다.

카일 터커가 지난 26일(한국시각) 뉴욕 메츠와의 원정경기에서 3회 솔로홈런을 터뜨린 뒤 배트플립을 하고 있다. AFP연합뉴스

'몸값 거품 시대'의 최대 수혜자라는 평가가 나올 만하다.

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터커는 메이저리그 데뷔팀 휴스턴 애스트로스 시절인 2024년 12월 트레이드를 통해 시카고 컵스로 이적했다. 당시 윈나우(win-now) 모드였던 컵스는 3루수 이삭 파라데스, 우완 하이든 웨스네스키, 팀내 최고의 유망주 내야수 캠 스미스를 내주는 '출혈'을 감수하며 메이저리그를 대표하는 '올어라운드 플레이어'를 영입한 것이다.

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직전 시즌인 2024년 그는 6월 초부터 9월 초까지 3개월간 장딴지 부상에 시달리며 재활에 매달렸음에도 정규시즌 일정의 절반도 안되는 78경기에서 타율 0.289, 23홈런, 49타점, OPS 0.993, bWAR 4.6을 올려 커리어 하이에 준하는 성적을 보여줬다.

하지만 터커는 작년 136경기에서 타율 0.266, 22홈런, 73타점, OPS 0.841, bWAR 4.5에 그치며 2024년의 기세를 잇지 못했다. 6월부터는 오른손 미세 골절이 생겼음에도 이를 숨기고 뛰었고, 시즌 막판에는 왼쪽 종아리 부상을 입고 3주간 부상자 명단에 머물기도 했다. 전반기(OPS 0.883)와 후반기(OPS 0.738) 성적에 극명한 차이가 났던 이유다.

카일 터커는 지난해 시카고 컵스에서 136경기에 출전해 bWAR 4.5를 올리는데 그쳤다. 2024년 78경기에서 올린 4.6에 미치지 못한 것이다. AP연합뉴스

그러나 그가 FA가 되자 시장 평가는 달랐다. ESPN, MLB.com, MLBTR, 디애슬레틱 등 거의 모든 매체들이 FA 랭킹서 터커를 1위에 올려놓았다. ESPN의 경우 11년 4억1800만달러를 받을 것이라고 예측하기도 했다. 수요 과잉 덕분이었다고 봐야 한다. 다저스 뿐만 아니라 원소속팀 컵스와 필라델피아 필리스, 샌프란시스코 자이언츠, 토론토 블루제이스, 뉴욕 양키스 등 빅마켓 구단들이 예상 행선지로 유력하게 언급됐다.

결국 터커가 대박을 터뜨린 건 최근 2년간 숫자에만 현혹된 구단들의 '착시 현상' 때문이다.

LA 다저스 카일 터커. AFP연합뉴스

올초 스프링트레이닝에 정상적으로 참가한 터커는 시즌 시작부터 타격감에 찾는데 애를 먹었다. 그는 월간 타율이 2할5푼을 넘은 적이 없다. 체력이 뛰어난 것도 아니라서 가끔 휴식도 줘야 했다.

터커는 최근 MLB.com 인터뷰에서 "공이 잘 보이고 제대로 스윙을 해서 원하는 타구를 만들어내고 싶은 시기가 있다. 하지만 지금은 그렇게 하지 못하고 있다"며 "실망스러운 부분이다. 때때로 그런 때가 있기는 하지만, 올해는 유난히 많이 있다. 공 하나하나에 최선을 다하는 수밖에 없다"고 말했다.

데이브 로버츠 감독은 "예년에 비해 헛스윙 비율이 높다. 초구든 뭐든 모든 공에 대해 그렇다. 선택을 잘 하지 못한다는 얘기다. 그는 본래 카운트를 길게 끌고 가고 투스트라이크 이후에도 좋은 타격을 했던 친구인데, 올해는 너무 공격적으로 하려는게 보인다"고 진단했다. 심리적인 측면이라는 얘기다.

지난 1월 4년 2억4000만달러에 계약할 때 터커는 2028년과 2029년에 각각 6000만달러의 선수옵션을 걸었다. 본인이 원하면 계약을 해지하고 FA가 될 수 있는 조항이다. 그가 내년 말, 또는 2028년 말 욕심이 생겨 계약서를 다시 들여다 볼 지 의문이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com