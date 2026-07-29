마운드 이상 조짐 KIA 대위기? 삼성-NC-KT-LG-삼성-두산, 이 일정 누가 짰냐

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 김용 기자] 위기에 직면한 KIA인가.

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KIA 타이거즈의 행보가 심상치 않다. 험난한 3주 스케줄을 받아들었는데, 첫 스타트부터 힘이 없었다. 여기서 밀리면 상위권 추격은 영영 안녕이 될 수 있다. 그게 문제가 아니라 5위 싸움도 안심할 수 없는 상황에 직면할 수 있다.

삼성은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 5대12로 완패했다.

KIA는 후반기 스타트인 SSG 랜더스와의 4연전에서 1패 후 3연승으로 기분 좋은 출발을 했다. 하지만 이어진 한화 이글스, 키움 히어로즈 3연전에서 연속 루징 시리즈를 기록하며 그 상승세가 꺾여버렸다.

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그리고 중요했던 삼성과의 3연전 첫 경기까지 무기력하게 패했다. 최근 5경기 1승4패를 하며 승차는 없지만 두산 베어스에 오랜 기간 지킨 4위 자리를 내주고 말았다. 6월13일 5위에서 다시 4위에 오른 후 처음 다시 5위로 떨어졌다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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문제는 앞으로의 일정도 험난하다는 것이다. 선두 삼성 3연전을 끝내면 부담스러운 NC 다이노스 원정 3연전을 떠난다. NC는 7위에 그치고 있지만, 올해 KIA 상대로는 6승2패로 압도적이다. 이후 KT 위즈, LG 트윈스 상위권 팀들을 연달아 만난다. 이 2주 일정도 부담스러운데, 그 스케줄이 끝나면 또 삼성이 기다린다. 그 다음은 4위 경쟁팀 두산이다. 이 6경기는 홈 6연전이라는 게 위안거리라면 위안거리다.

이범호 감독은 지난 주말 키움 연전을 치르면서도 다가오는 일정이 더 걱정이었다. 이 감독은 "2주 동안 강팀들과 계속 만나는 일정이다. 어떻게든 버텨야 한다"라며 비장한 각오를 드러냈다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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하지만 현재 팀 상황은 밝지만은 않은 현실이다. 먼저 에이스 올러가 28일 삼성전 포함, 후반기 개인 3연패로 무너지고 있다. 지난해 이맘 때 부상을 걱정해 올스타 브레이크 전부터 충분한 휴식을 줬는데도, 오히려 구위가 급격하게 떨어지는 모습이다. 더위에 지친 게 아니라면 부진의 이유를 설명하기 힘들 정도.

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여기에 믿었던 네일도 7월 들어 기복이 심하다. 4경기 중 4실점 이상 경기가 3경기다. 현장에서는 지난 3년간 위력을 발휘하던 네일의 스위퍼가 이제는 KBO리그 타자들의 눈에 익고, 분석을 당하고 있다는 얘기가 들린다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 시라카와가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

전반기 히어로 황동하도 풀타임 선발로 뛰어본 경험이 없어서인지, 점점 힘겨워하는 모습. 야심차게 영입한 시라카와 역시 구위는 좋지만, 경기를 풀어가는 게 미숙하다. 오죽했으면 이 감독이 삼성전을 앞두고 이의리를 선발로 복귀시키고 시라카와를 불펜으로 돌리려 했을까. 문제는 이 마저도 곽도규의 부상으로 무산됐지만 말이다. 하필 만나는 강팀들에는 수준급 좌타자들이 즐비하다. 이의리 활용이 더 중요해졌다. 오히려 5이닝씩을 어떻게든 막는 양현종이 가장 안정적인 카드라는 웃지 못할 얘기까지 해야하는 처지가 됐다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 8회초 곽도규가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

마무리도 없다. 성영탁이 완전히 지쳤고, 정해영도 너무 불안하다. 조상우도 전성기 그 구위가 아니다. 전상현도 올시즌 구속이 140km 초반대다. 20억원 FA 김범수도 내리막길을 탔다 이제 막 올라오기 시작했다. 곽도규가 팔꿈치 수술 후 돌아와 최고의 컨디션으로 가장 중요한 필승조 역할을 해줬는데, 그가 내전근 부상으로 이탈한 게 KIA는 너무나 치명타다. 오죽했으면 이의리 마무리 방안을 만지작거리고 있다.

그나마 위안거리는 무더운 여름임에도 방망이는 어느정도 터지고 있다는 점. 하지만 장기 레이스 투수가 무너지면 어떤 팀도 버텨내지 못 한다. 과연 KIA가 이 운명의 3주 스케줄을 어떻게 버텨낼 수 있을까. 이 3주가 지나면, KIA의 올시즌 향방이 어느정도 정리될 수 있을 것으로 보인다. 버텨내면 가을야구 복귀 가능성은 한층 높아질 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com