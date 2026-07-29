'고우석 충격 징계' 현역 투수들은 어떻게 볼까 "말도 안된다. 진짜 억울할 것"[SC핫이슈]

고우석의 글러브를 검사하는 심판. 사진=MiLB 중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]빅리그 재진입을 노리며 트리플A에서 다시 전의를 다지던 고우석. 생각지도 못한 10경기 출전 징계를 받게 됐다. 글러브 안쪽에 끈적한 이물질이 발견된 게 이유인데, KBO리그 투수들은 어떻게 보고 있을까.

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미네소타 산하 트리플A팀인 세인트폴 세인츠 소속인 고우석은 지난 25일(이하 한국시각) 세인트폴의 홈 구장인 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언즈 산하 트리플A팀)와의 경기에서 7회초 등판 직전 글러브 안쪽에 이물질이 의심된다며 퇴장 당하고, 글러브도 빼앗겼다.

모든 투수가 매 경기 진행하는 심판의 이물질 검사에서, 고우석이 손가락을 넣는 안쪽 부위에 끈적한 이물질이 느껴진다는 최초 심판의 판정이 있었고 이후 주심을 비롯한 다른 심판들도 글러브를 한참동안 살폈다. 일단 고우석은 퇴장을 당했고, 글러브는 그대로 압수 조치 됐다.

고우석은 통역을 통해 계속해서 해명을 하고, 답답한 표정을 짓기도 했지만 그 상황에서는 어떤 것도 받아들여지지 않았다. 바로 다음날부터 10경기 출전 정지 징계가 시작됐고, 고우석은 결백을 주장하며 항소 의사를 밝혔다.

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고우석은 "글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것이다. 어제(25일) 사용했던 글러브는 WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브고, 경기를 진행하며 단 한번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다"고 SNS를 통해 설명했다.

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현역 투수들이 이 내용에 대해서 가장 잘 알고 있다. 투수 A는 "징계를 받는 게 솔직히 말도 안된다. 충분히 일어날 수 있는 일이다. 끈적한 이물질을 바른다고 해도 글러브 안쪽이나 머릿 속에 숨겨 바르는 것도 아니고, 공을 안던지는쪽 글러브 안에 넣어놓는 게 무슨 의미가 있겠나. 이 과정 자체가 조금 과하다고 생각한다. 최근 퓨처스리그에서도 징계를 받은 선수(상무 김기중)가 있는데, 소명도 못하고 바로 징계가 되는 것 자체가 이해가 힘들다"고 의견을 밝혔다.

해명이 받아들여지지 않고 퇴장하는 고우석. 사진=MiLB 중계 화면 캡쳐

또다른 투수 B도 "글러브를 만들때 안쪽에 컴파운드를 바르는데 이게 조금씩 흘러나오기도 한다. 고우석 같은 케이스가 충분히 생길 수 있는 현상"이라고 설명했다.

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국제 대회에 출전했던 베테랑 투수 C는 "나 역시 최근 국제 대회에서 컴파운드가 글러브 손바닥쪽 엮어놓은 사이로 기름이 되어 자꾸 흘러나와서 엄청나게 당황했다. 혹시 심판들이 보면 오해를 할 것 같아서 계속 유니폼 상의로 닦으면서 투구를 했다. 이게 로진과 만나면 글러브 안쪽에서 충분히 딱딱해지고 끈적한 이물질이 될 수 있다"고 이야기했다.

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실제로 투수들은 글러브를 끼는 손에도 로진을 많이 묻힌다. 글러브 안에서 손이 헛도는 것을 방지하기 위한 디테일이다.

그러면서 C는 "메이저리그에서 사용하는 로진을 써보면 특히 이걸 알 수 있다. 한국에서 쓰는 것과 다르다. 처음엔 뭔가 뭉쳐서 부서지길래 촉감이 이상하네? 했는데, 손의 땀이랑 섞이니까 KBO리그에서 쓰는 로진보다 훨씬 끈적끈적해진다. 로진만 묻혀서 공을 던져도 쩍쩍 달라붙는 느낌이 날 정도다. 그걸 선호하는 투수도 있겠지만, 나는 그 느낌이 적응 안될 정도라 한국에서 쓰던 걸 공수하기도 했다"고 부가 설명을 했다.

다양한 경험을 해본 투수들, 특히 국제 대회에 출전했거나 메이저리그 로진을 사용해본 투수들은 이런 상황이 충분히 생길 수 있다고 공감했다. 그러면서 메이저리그의 이물질 규정 자체가 지나치게 민감하고 조금 과하다는데도 동의했다.

메이저리그를 한동안 휩쓴 '파인 타르 사태'가 만든 규정과 징계지만, 소명조차 안되는 현실이 다소 황당하고 특히나 고우석이 적발되는 과정을 억울하게 보는 게 현역 선수들 대부분의 시선이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com