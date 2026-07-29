저희가 뭐 잘못했나요...두산은 왜 페덱-보스-아빌라에 카라스코까지 만나야 하나

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 김용 기자] 아니, 왜 우리한테만 다 붙이는 거야.

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두산 베어스가 KBO리그 새 외국인 투수들 '통과 의례' 팀이 되고 있다. 자꾸 낯선 투수들을 만나야 하니 난감할 수밖에 없다.

두산은 28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 2대1로 신승했다. 연장 10회 터진 박준순의 홈런 덕에 어렵게 이겼다.

질 뻔 했다. 6회까지 무득점으로 막혔기 때문. 상대 선발 아빌라를 전혀 공략하지 못 했다.

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아빌라는 후반기 시작과 함께 SSG에 합류한 새 외국인 투수. 두산전이 리그 세 번째 등판이었다. 수준급 제구와 경기 운영으로 앞선 두 경기 모두 승리를 따냈었는데, 두산 타자들도 애를 먹었다. 처음 상대해보는 투수이기에, 적응하다 6이닝이 지나가버렸다.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 1회초 무사 1루. 세베리노를 병살로 처리하고 있는 SSG 선발 아빌라. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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아빌라 뿐 아니다. 두산은 지난 주말 3연전 삼성 라이온즈를 만났는데 특급 자원이라는 페덱의 두 번째 등판 제물(?)이 됐다. 또 페덱에 이어 삼성이 후라도의 단기 대체로 야심차게 영입한 보스의 데뷔전 상대가 되기도 했다. 다행히 그날은 보스에 2득점을 뽑아냈고, 에이스 곽빈이 2연패 상황 그 경기의 중요성을 알고 혼신의 투구를 해 이겨 다행이었다.

여기서 끝이 아니다. '잠실 라이벌' LG 트윈스가 새 외국인 투수 카라스코를 영입했는데, 또 그의 첫 등판이 두산전으로 최종 결정됐다. 카라스코는 내달 1일 잠실구장에서 열리는 두산과의 경기에서 KBO리그에 데뷔한다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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물론 우연일 것이다. 로테이션상, 그리고 준비가 된 후 가장 빨리 던질 수 있는 일정이 공교롭게 두산전으로 맞춰졌을 것이다. 하지만 계속해서 새 얼굴을 만나야 하는 두산은 부담스럽다. 야구는 기본적으로 서로를 모른다고 할 경우 투수가 훨씬 유리한 게임이다. 알고 해도, 10번 중 3번 3할만 쳐도 잘 하는 타자라고 하는데 투수에 대한 정보가 없고 낯설다면 타자의 성공 확률은 더욱 떨어질 수밖에 없다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 카라스코 등 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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일본 독립리그 출신 아시아쿼터 출신 선수들처럼 투수가 새로운 무대에 와 긴장하거나 적응을 못 한다면 모를까, 최근 오는 새 외국인 선수들은 메이저리그 화려한 경력을 자랑한다. 데뷔전이라고 해도 긴장한 티도 안 난다. 경기장, 공인구, 경기 분위기 등이 달라도 아무렇지 않게 적응을 해버린다. 그러니 두산에 유리할 요소가 전혀 없다. 두산은 치열한 중상위권 순위 경쟁 중이다. 한 경기, 한 경기 결과가 너무 소중하다.

그래도 두산은 페덱-보스-아빌라를 만나 제대로 못 쳤어도 일단 두 경기를 이겼으니 성공. 과연 카라스코를 상대로는 어떤 모습을 보여줄 것인가.

김용 기자 awesome@sportschosun.com