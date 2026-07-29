'이게 얼마만이냐...' 외인 에이스의 7이닝이 반갑고도 반가웠던 이유. 승리 공식 찾았다[SC 포커스]

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 권인하 기자]이게 얼마만에 선발승이냐.

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LG 트윈스의 앤더스 톨허스트가 귀중한 선발승을 챙겼다. 톨허스트는 28일 잠실에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에 선발등판해 7이닝 동안 6안타(1홈런) 무4사구 7탈삼진 3실점의 퀄리티스타트 플러스를 기록하면서 타선의 도움을 얻어 승리투수가 됐다. 지난 6월 24일 삼성전에서 8승째를 챙긴 후 3연패 끝에 거둔 감격스런 9승째다.

LG에게도 반가운 선발승. LG는 7월에 6승11패에 그치고 있는데 그 6승에서 선발승은 임찬규가 두차례 기록했고, 이번에 톨허스트가 세번째였다.

11패 중 선발패는 8번이나 됐다. 그만큼 선발 투수들이 힘을 쓰지 못했다는 의미.

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톨허스트도 좋지 않았다. 6월이후 8경기서 2승5패 평균자책점 5.36에 그쳤다. 매경기 5이닝 이상을 던져줬지만 실점이 많다보니 무뎌진 타선으로 인해 승리와 인연을 맺기가 쉽지 않았다.

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5월까지 7승3패 평균자책점 3.24로 좋았다가 6월부터 떨어지자 첫 풀타임이라 체력적으로 어려움을 겪는다는 얘기가 많았다.

원투펀치를 이뤘던 라클란 웰스까지 함께 부진한 모습을 보이다보니 LG에 위기가 왔고 그게 8연패까지 이어졌다.

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직전 등판의 우천 노게임이 도움이 됐을까. 톨허스트는 지난 22일 잠실 NC전서 3회까지 42개의 공을 뿌렸다. 3회말 강한 비로 인해 노게임이 선언됐고, 이번엔 지치지 않고 7이닝을 안정적으로 던질 수 있었다,

22일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.22/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 톨허스트가 1회초 투구를 마치고 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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매우 공격적인 피칭으로 7회까지도 83개의 공만 뿌리면서 경제적인 투구를 했다. 7이닝은 지난 5월 7일 잠실 두산전서 7⅓이닝을 던진 이후 두번째로 많은 이닝이었다.

LG에겐 톨허스트의 7이닝 선발승이 큰 메시지로 다가왔다. 불안했던 톨허스트가 초반의 모습으로 돌아올 수 있다는 희망을 줬고, 8연패에 빠지며 떨어졌던 분위기를 다시 올릴 수 있는 계기도 마련했다.

톨허스트가 버텨주자 LG도 결국 3-3 동점에서 7회말 문정빈의 결승타와 문성주의 추가 1타점 2루타를 터뜨리며 다시 앞섰고 5대3의 승리를 거둘 수 있었다.

타선이 타격 1위를 했던 지난해처럼 폭발적이지는 않다보니 일단 선발과 불펜이 잘 막아주며 경기를 끌어줘야 승부를 낼 수 있는 LG다. 그래서 톨허스트가 오랜만에 보여준 호투가 더욱 반가웠다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com