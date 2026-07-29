"그날 이후 좋아했는데…" 日 전설돌, 양다이강 은퇴 소식에 절절한 사연 공개

사진출처=마키노 마리아 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 어린 시절의 추억이 평생의 사랑이 됐다.

Advertisement

일본 유명 아이돌그룹 모닝무스메의 전 멤버인 마키노 마리아가 양다이강의 은퇴 소식에 장문의 사연을 공개해 화제다. 마키노는 28일 자신의 SNS 계정을 통해 양다이강과의 추억을 담은 사진을 공개했다. 사진에는 어린 시절 양다이강에게 사인을 받았던 자신의 모습과 아이돌 데뷔 후 니혼햄 파이터스에서 밝은 표정으로 재회한 모습, 양다이강으로부터 받은 사인을 간직한 모습 등이 담겨 있다.

마키노는 "6살 때였던 2007년 교류전 때 나고야돔에서 양군(양다이강)이 사인을 해주고 있어 서둘러 달려갔는데, 그는 벤치로 돌아갈 참이었다"며 "내가 '양군!'이라고 크게 부르자 연습 도구를 내려놓고 달려와 사인을 해줬다. 정말 기뻤고, 그때부터 양군을 좋아하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "시간이 흘러 다시 만났을 때 그때 일화를 말했더니, 기억해주고 있었다"고 덧붙였다.

사진출처=마키노 마리아 SNS

마키노는 이밖에도 모닝무스메로 이름을 알린 뒤 양다이강을 다시 만났던 것과 대만 공연 때 양다이강 응원 굿즈를 갖고 갔던 일 등에 대해 밝혔다. 그는 "어린 시절 선수 명감을 펼칠 때마다 양군의 정보를 찾아보곤 했다. 야구장에 가서 '양군!'이라고 부르면 항상 손을 흔들어줬고, 그때마다 정말 기뻤다"며 "파이터스에 와줘서, 파이터스에서 뛰어줘서 정말 고마워"라고 마무리 했다.

Advertisement

대만 출신인 양다이강은 야구 유학차 일본으로 건너와 고교 생활을 보낸 뒤 드래프트를 거쳐 2006년부터 '요 다이칸'이라는 등록명으로 니혼햄 유니폼을 입었다. 2017년 요미우리 자이언츠로 이적해 2020년까지 뛰며 일본 프로야구(NPB) 통산 1315경기 타율 0.270, 105홈런 482타점, OPS(출루율+장타율) 0.732의 성적을 남겨 대만의 대표적 해외파 선수로 자리매김 했다. 2021시즌을 마친 뒤 요미우리와 계약이 만료된 후 미국 독립리그로 건너가 두 시즌을 뛰었고, 2024년부터 현재까지 일본 독립리그 소속 오이식스 니가타에서 활약해왔다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com