악! 블게주 햄스트링 부상 교체, 충격적인 홈런수 이유가 있었네...6개로 이정후와 공동 227위

블라디미르 게레로 주니어. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올시즌 고전을 면치 못하고 있는 토론토 블루제이스 거포 블라디미르 게레로 주니어가 경기 중 부상으로 교체됐다.

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게레로는 29일(이하 한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 원정경기에 3번 1루수로 선발출전해 두 타석을 소화하고 물러났다.

토론토 구단은 '1루수 게레로 주니어가 오른쪽 햄스트림 결림 증세로 경기에서 제외됐다'고 알렸다.

게레로는 1회초 1사 1루서 2루수 병살타로 물러났다. 이때까지만 해도 별다른 부상 징후는 없었다. 그러나 0-4로 뒤진 3회 1사 1루서 내야안타를 치고 전력질주하는 과정에서 오른쪽 햄스트링을 삐끗한 것으로 보인다.

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워싱턴 우완 선발 케이드 커발리의 초구 86.2마일 바깥쪽 커브를 끌어당긴 것이 바운드된 뒤 3루 라인을 타고 흘렀다. 앞으로 달려나와 타구를 잡은 3루수 요빗 비바스가 러닝 모션으로 1루로 던졌지만, 1루수 루이스 가르시아 주니어의 미트를 지나 파울 지역으로 흘렀다.

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이때 1루주자 네이선 루키스가 2-3루를 돌아 홈을 파고들었고, 게레로는 2루까지 진루했다. 하지만 2루로 향하던 게레로의 표정과 다리가 다소 불편해 보였다.

게레로는 이어진 3회말 수비를 소화했지만, 4회 수비 때 오카모토 가즈마로 교체됐다.

블라디미르 게레로 주니어. Imagn Images연합뉴스

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게레로는 이날까지 올시즌 108경기 가운데 103경기에 출전했다. 그러나 몸 상태가 썩 좋지는 않다. 시즌 내내 허리 통증이 가시지 않아 팬 투표로 올스타에 뽑히고도 출전하지 않고 재활에 매달렸다. 그리고 이날 햄스트링을 또 다쳤다. 부상자 명단(IL)에 오를 정도는 아닌 것으로 보이지만, 남은 시즌 부활을 기대하기도 어려운 형편이다.

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타율 0.265(381타수 101안타), 6홈런, 44타점, 54득점, 45볼넷, 57삼진, 출루율 0.345, 장타율 0.357, OPS 0.702를 마크 중이다. 홈런수가 충격적이다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후, 피츠버그 파이어리츠 닉 곤잘레스, 캔자스시티 로열스 아이작 콜린스, 마이애미 말린스 엑재비어 에드워즈 등 한 번도 두 자릿수 홈런을 친 적이 없는 타자들과 공동 227위에 랭크돼 있다.

잔부상을 안고 있어 타격감을 제대로 발휘하지 못한 탓이라고 봐야 한다.

게레로는 작년 4월 14년 5억달러에 연장계약을 맺으며 토론토에서 평생 뛰기로 했다. 계약 첫 시즌 156경기에서 타율 0.292, 23홈런, 84타점, OPS 0.848로 그런대로 이름값을 했지만, 올시즌 활약은 충격적이다.

그는 2021년 48홈런을 때리며 전체 홈런 공동 1위를 차지했고, 2022년 32홈런, 2023년 26홈런, 2024년 30홈런을 터뜨렸다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com