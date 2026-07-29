SF, 진짜 속터진다! 3루수 시즌아웃 → 중견수 재활 중 스쿠터 사고…믿을 건 결국 이정후 뿐

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[스포츠조선 박상경 기자] 가을야구가 요원한 샌프란시스코 자이언츠, 잇단 부상 소식에 한숨이 깊다.

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샌프란시스코는 29일(한국시각) 부상자 소식을 업데이트 하면서 중견수 해리슨 베이더의 사고 소식을 전했다. 베이더는 지난 주말 밤 스쿠터를 타다 사고를 당했다. 지난 5월 30일 왼 발바닥 근막염으로 재활 중이었던 베이더는 당초 29일 전문의를 만나 상태를 점검할 예정이었다. 그러나 이번 사고로 같은 부위를 또 다쳤다. 미국 야후스포츠는 '샌프란시스코는 그의 부상 경위에 대해 정확히 밝히진 않았다'면서 '이번 사고로 부상 상태가 복잡해졌고, 평가 방식도 바뀌게 됐다. 베이더는 추가 검진 및 MRI 검사를 받을 예정'이라고 전했다.

베이더는 올 시즌을 앞두고 필라델피아 필리스에서 샌프란시스코로 유니폼을 갈아 입었다. 지난 시즌 중견수 자리에서 아쉬운 모습을 보인 이정후가 우익수로 포지션을 변경하고, 베이더가 빈 자리를 대신하기로 했다. 그러나 베이더는 정규시즌 30경기 타율 0.170(106타수 18안타) 5홈런 14타점, 출루율 0.198, 장타율 0.358, OPS(출루율+장타율) 0.556의 실망스런 지표를 남긴 채 부상자 명단(IL)에 올랐다. 이 와중에 생각지도 못한 사고로 부상 복귀 지연이 불가피하게 됐다.

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샌프란시스코는 시즌 막판으로 가면서 부상 병동화 되는 모양새다. 3루수 케이시 슈미트는 사실상 시즌 아웃 판정을 받았다. 지난 28일 밀워키 브루어스전 2회말 선두 타자로 나서 우전 안타를 때린 뒤 1루를 돌아 멈추는 과정에서 왼 무릎 통증을 호소했다. 다리를 절뚝이며 교체된 슈미트는 왼 무릎 반월상 연골 파열 진단을 받고 10일짜리 IL에 등재됐다. 미국 매체 SB네이션은 '반월상 연골 파열은 수술 후 6~8주 재활을 거친다. 슈미트가 올해 복귀할 수 있지만, 가을야구가 요원한 샌프란시스코가 그를 서둘러 복귀시킬 이유는 없다'고 밝혔다. 이어 '좋은 소식은 슈미트가 전방십자인대 부상은 피했다는 것이다. 만약 그랬다면 시즌 아웃은 물론, 다음 시즌에도 상당 기간 결장했을 것'이라고 덧붙였다.

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슈미트는 샌프란시스코 타선에서 그나마 역할을 해주던 선수다. 98경기 타율 0.271(387타수 105안타) 21홈런 55타점 9도루, 출루율 0.301, 장타율 483, OPS(출루율+장타율) 0.784였다. 이런 슈미트가 빠지게 되면 가뜩이나 공격력 부진에 시달린다는 평가를 받는 샌프란시스코 타선은 더욱 약화될 수밖에 없다.

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샌프란시스코는 트레이드 마감일에 맞춰 '바겐 세일'에 나설 참이다. 타선 핵심인 이정후와 에이스 로건 웹을 제외한 나머지 선수들을 모두 트레이드 시장에 내놓았다는 소식이 전해지고 있다. 그러나 트레이드 매물로 언급됐던 주전급 선수들이 잇달아 부상하면서 계획마저 차질을 빚고 있다. 설령 트레이드가 성사된다고 하더라도 주전 부상으로 헐거워진 로스터 탓에 유망주 활용 효과를 보기도 쉽지 않을 것으로 보인다. 그나마 제 몫을 해주고 있는 이정후만 바라볼 수밖에 없는 현실이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com