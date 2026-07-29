"여론이 안 좋았는데…" 후반기 LG 2승 모두 수훈선수! '홈런 → 결승타' 승리요정 거듭난 문정빈 "130타석만에 올해 목표 달성" [인터뷰]

인터뷰에 임한 LG 문정빈. 김영록 기자

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "작년에 제 응원가에 대한 여론이 좋지 않았는데, 올해는 그 응원가에 누가 되지 않게 열심히 준비한 보람을 느낀다."

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최근 11경기에서 2승. 그런데 그 2경기에서 모두 수훈 선수를 받았다.

여기에 28일 잠실 키움 히어로즈전에선 홈런에 결승타까지 쳤다. 경기 막판엔 깔끔한 더블플레이 연결로 승리를 지켜냈다. 이쯤 되면 후반기 LG 트윈스를 구원할 '승리요정' 그 자체다.

5년차 내야수 문정빈이 그 주인공이다.

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이날 문정빈은 5회말 키움 선발 전준표의 149㎞ 한복판 직구를 통타해 우중간 담장을 넘기는 솔로포로 연결했다. 올시즌 10호이자 데뷔 첫 두자릿수 홈런이다. 그는 "오늘 타격감이 좋아 노리고 있었다. 사실 올해 내 목표가 홈런 10개였는데, 생각보다 빨리 도달하게 됐다. 이젠 기록 신경쓰지 않고 치는데 집중하겠다"며 활짝 웃었다.

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2022년 신인 드래프트 2차 8라운드(전체 77번)에 지명된 그다. LG팬들조차 잘 모르는 이름이었지만, 차근차근 키워낸 LG 육성의 보물이다. 올시즌 130타석만에 홈런 10개를 완성했고, 타율도 3할3푼의 고타율을 유지중이다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회말 문정빈이 솔로홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

사실 LG는 1군 엔트리에 꾸준히 드는 것도 만만찮은 팀이다. 내야도, 외야도 빈틈없이 좋은 선수들이 가득하다. 하지만 문정빈 같은 젊은피가 또 그 틈을 비집고 1군에 안착했다. 2군 선수들에겐 큰 동기부여다.

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문정빈 역시 그 자부심과 책임감을 잘 알고 있다. 그는 "난 낮은 라운드에 지명된 선수다. 2군 코치님, 감독님들이 정말 퓨처스 선수들을 위해 열정적으로 가르쳐주신 덕분에 성장한 것 같다"면서 "솔직히 1군에서 뛰기 어렵겠다는 생각까지 했었는데, 열심히 하다보니 기회가 왔다. 또 그 기회가 왔을 때 너무 결과에 초점을 맞추기보단 과정을 고민한게 큰 도움이 됐다. LG에서 클린업을 친다는건 과분한 일이다. 항상 '하위타순인데 찬스가 걸렸네?'라고 생각하려고 애쓴다"고 강조했다.

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홈런 뿐 아니라 볼카운트 싸움이나 선구안도 호평받고 있다. 문정빈은 "상대 투수의 피치 터널을 항상 생각하려고 한다. 존을 넓게 보지 않고, 내가 잘 칠 수 있는 코스만 세팅해서 친다. 그러다보니 볼도 좀 걸러지고, 끌려나가려고 하다가도 참아지더라"고 돌아봤다. 이어 "감독님께서 '(전준표는)직구를 놓치면 안된다'고 말씀해주셔서 직구에 최대한 집중하고 있었다"고 덧붙였다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 1사 1,2루 문정빈이 1타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

문정빈은 FA로 이적한 채은성의 응원가를 물려받아 쓰고 있다. "힘차게 날아올라라, LG의 승리 위하여, 넌 빛나고 있어 반짝반짝" 등 가사 하나하나가 과거의 채은성, 지금은 문정빈을 가리키는 것처럼 느껴진다.

문정빈은 "작년에 응원가를 받았는데, 성적이 안 좋다보니 여론이 좋지 않았다. 올해는 그 응원가에 누가 되지 않게 열심히 준비한 덕분에 좋은 결과가 나오고 있다"며 미소지었다.

LG에 유독 문씨성의 강타자들이 많다. 문보경과 문성주는 애정을 담아 '문문 듀오'로 불리기도 한다. 문정빈은 "팬들의 기대감에 대해 잘 알고 있다. 시즌이 끝났을 때는 문문문 트리오가 될 수 있도록 열심히 하겠다"고 강조했다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com