"곽빈 다음이라 쉬워?" 최민석→올러마저 털었다…평균자책점 판도, 삼성한테 물어봐

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 타선의 폭발적인 화력이 KBO리그 평균자책점(ERA) 상위권 판도에 지각변동을 일으키고 있다.

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리그를 대표하는 에이스들이 삼성 타선을 만나 불의의 일격을 당하며 자존심을 구겼다.

'외인 에이스' KIA 올러마저 1이닝 8실점 대참사

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기.

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경기 전 KIA 이범호 감독은 "1회부터 3회까지 선발 투수가 대등하게 버텨주는 것이 핵심"이라며 삼성 타선의 무서운 화력을 경계했다.

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"올러와 네일이 나오는 경기는 어떻게든 이겨야 한다"며 필승의지를 다졌지만, 삼성 타선은 경기 시작하기 무섭게 올러를 거세게 몰아붙였다.

1회말에만 타자일순 하며 13명의 타자가 7안타 3볼넷을 묶어 8득점의 빅이닝을 완성했다. 이재현의 3점 홈런(시즌 11호)를 포함, 구자욱, 최형우, 디아즈, 김지찬 등 타선 전체가 매섭게 방망이를 돌렸다.

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이날 전까지 평균자책점 2.73으로 리그 3위를 달리던 KIA 외국인 에이스 아담 올러는 단 1이닝 만에 48구를 던지며 7안타 3볼넷 8실점(8자책)으로 와르르 무너졌다. KBO리그 입성 후 한 경기 개인 최다 실점 기록(종전 5실점)을 새로 쓴 올러의 시즌 평균자책점은 2.73에서 3.36으로 폭등했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회말 무사 1루 삼성 김지찬이 2루를 훔치고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

"곽빈 형 다음에 올러를 만나서…"

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이날 4안타 1볼넷 2타점으로 전타석 출루를 기록한 삼성 리드오프 김지찬은 경기 후 취재진과의 인터뷰에서 덕아웃 비하인드를 전했다.

그는 "덕아웃에서는 '지난주에 곽빈 형을 만났다가 올러를 만나니까 상대적으로 조금 쉬워 보이는 거 아니냐'라는 소리가 들리기도 했다"고 말하면서도 "아무리 투수 구위가 좋아도 이런 경기가 나올 수 있고, 반대로 공이 안 좋아도 못 칠 수 있다. 그저 한 경기를 이렇게 이길 수 있어 긍정적으로 생각한다"고 겸손하게 말했다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 3회초 2사 만루. 강판당하는 두산 선발 최민석. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

올러 전에 '평균자책점' 1위 최민석도 당했다

삼성 타선의 '에이스 잔혹사'는 올러가 처음이 아니다.

불과 며칠 전인 24일 잠실 두산전에서는 리그 평균자책점 1위를 달리던 두산의 20세 토종 에이스 최민석도 호되게 당했다.

당시 최민석은 3회에만 야수 실책과 코스 안타, 볼넷 등이 겹치며 대거 9실점(4자책)하는 등 2⅔이닝 7안타 4볼넷 10실점(4자책)으로 조기 강판 했다. 54일 만의 시즌 3패째이자 프로 데뷔 후 한 경기 최다 실점 참사. 비자책점이 6점이나 포함돼 다행히 평균자책점 1위(2.49) 자리는 유지했지만, 2점대 초반(2.19) 평균자책점이 꽤 많이 올랐다. 삼성 타선이 안긴 상처는 깊었다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

분위기 타면 걷잡을 수 없다…리그 투수진 '삼성 경계령'

평균자책점 타이틀을 다투는 리그 최고 투수들은 삼성 타선을 조심해야 할 듯 하다.

불과 며칠 사이 폭풍처럼 휘몰아치며 타이틀 도전자들을 곤경에 빠뜨리고 있다. 3위를 달리던 올러는 순식간에 3점대 평균자책점으로 톱5에서 밀려나고 말았다. 이제 리그에 2점대 평균자책점은 최민석(2.49)과 곽빈(2.64) 둘만 남았다.

상하위 타선의 짜임새를 바탕으로 한번 분위기를 타면 걷잡을 수 없이 터지는 삼성 타선. 강한 집중력으로 한 번 물꼬가 트이면 상대를 가리지 않고 마운드를 맹폭한다.

특급 에이스를 만날 가을야구를 앞두고 자신감을 한껏 끌어올릴 수 있었던 삼성 타선의 에이스 털기신공이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com