지면 또 3연패, 3연속 루징이다...선발 탈락, 하루 만에 부활, 시라카와 위기의 KIA 구할까

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 선발투수 시라카와가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 시라카와는 멘탈를 꽉 부여잡고 던질 수 있을까.

Advertisement

KIA 타이거즈에는 매우 중요한 경기다. 과연 시라카와가 위기의 팀을 구할 수 있을까.

KIA는 29일 대구삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 주중 3연전 2차전을 치른다. 꼭 이겨야 하는 경기다. 전날 선두 삼성에 5대12로 대패했다. 에이스 올러를 내고 충격패를 당했다.

만약 29일 경기까지 진다면 3연패 후 1승, 그리고 다시 3연패다. 또 루징 시리즈 확정이다. 3연속 루징이다. 이미 두산 베어스에 4위 자리를 내준 KIA다.

Advertisement

선발 싸움에서 무너지면, 강한 삼성 타선을 상대로 버텨낼 수가 없다. 이날 KIA 선발은 시라카와다. 이번 등판까지 사연이 있었다.

Advertisement

시라카와는 화끈한 구위로 이범호 감독의 신뢰를 얻었지만 계속되는 제구 불안과 불리한 카운트 싸움으로 어렵게 경기를 푸는 경우가 많았다. 결국 이 감독인 지난 23일 한화 이글스전 후 결단을 내렸다. 당시 3이닝 5실점(4자책점) 패전이었는데, 시라카와 뒤에 붙인 이의리의 투구수를 늘렸다. 다음 로테이션에서 두 사람의 역할을 바꾸겠다는 신호였다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 시라카와가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

이 감독은 선두 삼성을 강팀으로 인정하고, 삼성과 맞서 싸우려면 이의리의 강력한 공이 필요하다고 판단했다. 시라카와는 불펜행 통보를 받았다. 그런데 하루 만에 또 상황이 바뀌었다. 좌완 필승조 곽도규가 다치며 이의리 선발 전환을 하루 만에 철회하고, 다시 시라카와를 선발로 투입하겠다고 했다. 이미 기사 등으로 시라카와 불펜 이동이 알려진 후였다.

Advertisement

선수 입장에서는 왔다갔다 하는 신분에 심경이 복잡해질 수밖에 없다. 특히 이번 삼성전에서 호투하지 못할 경우, 선발에서 밀릴 수 있다는 불안감이 들 수 있다.

Advertisement

반대로 선발에 살아남았다는 안도감이 시라카와의 전투력을 끌어올릴 수도 있다. 시라카와는 올시즌 삼성과 아직 만난 적이 없다. 그 생소함으로 기대 이상의 결과물을 만들어낼지도 모르는 일이다. 2024 시즌에는 SSG 랜더스 소속으로 딱 한 차례 삼성과 붙었는데, 3⅔이닝 동안 볼넷 6개를 내주며 무너진 기억이 있다.

삼성 선발은 양창섭이다. 올시즌 8승 무패 엄청난 기세다. 이 기싸움에서 시라카와가 이겨줘야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com