김혜성 경쟁자 파격 강등! 결국 트리플A서 또 만났다…LAD 키케 복귀로 프리랜드 마이너행

21일 오후 김혜성이 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 팬들에게 사인을 해주고 있는 김혜성. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.01.21/

알렉스 프리랜드. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 키케 에르난데스가 부상자 명단에서 복귀했다. 김혜성의 경쟁자였던 알렉스 프리랜드가 마이너리그로 내려갔다.

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스포츠 일러스트레이티드는 29일(한국시각) '다저스는 시애틀 매리너스와의 시리즈 첫 경기를 앞두고 유틸리티 플레이어 에르난데스를 부상자 명단에서 복귀시켰다'고 보도했다. 이에 26인 로스터에 자리를 마련하기 위해 내야수 프리랜드는 트리플A로 내려갔다. 에르난데스는 여러 차례 부상을 겪으며 2026시즌을 힘겹게 보내고 있다. 에르난데스는 지난 오프시즌 팔꿈치 수술을 받은 뒤 부상자 명단에서 시즌을 시작했다. 에르난데스는 5월 말 60일 부상자 명단에서 복귀했고, 타선에 큰 힘을 보탤 것으로 기대됐다. 하지만 데뷔전을 앞두고 타격 훈련을 하던 중 복사근을 다쳤다. 에르난데스는 부상 사실을 알리지 않고, 두 경기에 출전했다. 결국 그는 데이브 로버츠 다저스 감독에게 이 사실을 알렸고, 다시 부상자 명단에 올랐다. 에르난데스는 아픈 몸으로도 4타수 4안타에 홈런까지 기록하며 모두를 놀라게 했다. 에르난데스는 복사근 회복 후 약 9주 만에 다시 경기장으로 돌아오게 됐다.

에르난데스는 내야와 외야를 가리지 않고 다양한 포지션에서 뛰게 될 것으로 예상된다. 특히 좌완 투수를 상대할 때 꾸준히 선발 출전할 가능성이 크다. 부상 문제를 완전히 털어냈다는 전제하에 에르난데스는 시즌 막판부터 포스트시즌까지 다저스에서 중요한 역할을 맡을 것으로 보인다.

AP연합뉴스

김혜성과 시즌 초반 치열한 로스터 경쟁을 펼친 프리랜드는 에르난데스 합류에 따른 조정으로 최근 몇 주 동안 출전 기회를 꾸준히 받지 못했다. 토미 에드먼이 복귀한 이후 2루수를 전담하면서 프리랜드는 벤치로 밀려났다. 에드먼이 2루수로 나서지 않을 때는 미겔 로하스가 그 자리를 맡았다.

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이제 프리랜드는 트리플A에서 충분한 출전 기회를 얻게 된다. 그는 다저스 산하 오클라호마시티 코메츠에서 김혜성과 함께 뛰게 될 예정이다. 프리랜드는 올 시즌 타율 0.231(195타수 45안타) 3홈런, 19타점, OPS 0.622를 기록하고 있다. 그는 마이너리그에서 김혜성과 다시 한 번 치열하게 경쟁한다. 다저스가 포스트시즌을 앞두고, 선수 공백이 생길 경우 김혜성과 프리랜드 중에 페이스가 좋은 선수를 콜업할 것으로 예상된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com