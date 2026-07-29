첫날 이겼어야 했는데… 올러 붕괴→ 5위 추락… 위기의 KIA가 만날 '무패' 양창섭→'거물' 페덱

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]믿었던 외국인 에이스의 예기치 못한 붕괴, 5위로 밀려난 순위표. 후반기 반등을 노리는 KIA 타이거즈가 한해 수확을 앞두고 최대 위기에 봉착했다.

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KIA는 지난 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 선발 아담 올러가 1이닝 8실점으로 무너지며 5대12 대패를 당했다.

경기 전 이범호 감독은 "올러와 네일이 나오는 경기는 어떻게든 이겨야 한다"며 총력전을 다짐했으나, 경기 시작과 동시에 삼성 타선에 집중타를 맞고 속절 없이 무너졌다. 평균자책점 2.73으로 리그 3위를 달리던 올러는 단 1이닝 만에 48구를 던지며 7안타 3볼넷 8실점(8자책) 했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 패한 KIA 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

최근 6경기 '1승 5패'… 승차 없는 5위 추락, 위기의 타이거즈

KIA의 최근 흐름이 심상치 않다.

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KIA는 최근 6경기에서 단 1승에 그치고 있다. 한방을 앞세운 강력한 타선에도 불구, 후반기 들어 극한의 여름 승부 속 지친 마운드가 부상까지 겹치며 버티지 못하는 상황.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 양창섭. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

'무패투수' 양창섭→'ML 32승' 페덱, 선발이 점점 세진다

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당장 1승이 시급한 상황이지만, 대구 원정 3연전의 남은 스케줄은 '첩첩산중'이다.

삼성의 마운드 대진표는 KIA에게 커다란 부담이다.

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삼성은 29일 선발로 '무패 투수' 양창섭을 예고했다. 양창섭은 올 시즌 선발진의 한 축을 든든히 받치며 패배 없이 8승을 기록 중인 삼성 선발진의 최고 히트상품이다.

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주중 3연전 삼성의 선발 카드는 메이저리그(MLB) 통산 32승에 빛나는 '거물급 외인' 크리스 페덱이다. 대체 외국인 선수로 KBO리그에 합류한 페덱은 등판하는 경기마다 위력적인 구위와 압도적인 경기 운영 능력으로 상대를 제압하며 삼성 마운드의 새로운 에이스로 빠르게 연착륙 했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 선발투수 시라카와가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회말 투구를 무실점으로 마친 네일이 기뻐하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

3연전이 뒤로 갈수록 상대 투수가 세지는 형국.

KIA는 29일 선발로 대체 외국인 투수 시라카와 케이쇼를 내세운다.

올러가 단 1이닝 만에 내려가면서 불펜을 소모한 KIA로서는 시라카와의 긴 이닝 호투가 절실하다.

에이스가 무너지고 순위표 밑바닥 압박까지 받게 된 KIA 타이거즈. 폭발적인 삼성 타선과 까다로운 선발진을 상대해야 할 KIA가 위기를 어떻게 극복해 낼까.

KIA 타선은 삼성에 결코 뒤지지 않는다. 오히려 홈런 파워는 압도적이다. 흔들리는 마운드를 타선이 지원해야 한다. 야구는 의외성이 지배하는 반전의 스포츠. 궁하면 통하는 법이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com