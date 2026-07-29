어제 경기 넘어갔으면 절망적.. 현도훈 2⅓ 삭제. 진짜 '큰 일' 해줬다 [대전 현장]

대전=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 현도훈이 진짜 중요한 승부처에서 소중한 활약을 해줬다. 분위기가 완전히 넘어갈 뻔한 위기였는데 대혼돈 속에서 유유히 침착함을 유지했다.

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현도훈은 28일 대전 한화 이글스전 세 번째 투수로 구원 등판, 2⅓이닝을 무실점 구원승을 챙겼다. 선발 박세웅과 두 번째 투수 이민석이 무너진 상황에서 한화의 맹추격에 찬물을 끼얹었다. 롯데는 9대3으로 승리했다.

이날 롯데는 2회초 4점을 뽑아 기분 좋게 출발했다.

그런데 3회말 갑자기 경기가 꼬이기 시작했다. 박세웅이 타구에 정강이를 맞으면서 급격히 흔들렸다. 박세웅은 아웃카운트 하나를 남기고 볼넷 안타 사구 안타 볼넷을 허용했다. 롯데는 이민석으로 투수를 교체했다.

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이민석은 3회 불을 잘 껐지만 4회를 못 넘겼다. 안타 볼넷 볼넷으로 무사 만루 위기. 페라자를 삼진, 문현빈을 유격수 뜬공 처리한 뒤 노시환에게 또 볼넷. 4-3까지 따라잡혔다.

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김태형 롯데 감독은 다시 움직였다. 현도훈으로 투수를 교체했다.

현도훈은 채은성에게 유격수 땅볼을 유도해 한숨 돌렸다. 현도훈은 5회도 무실점으로 통과했다. 한화의 맹렬한 추격 기세가 꺾였다.

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마침 롯데 타선도 적절한 추가점을 내줬다. 6회초 6-3으로 도망갔다. 현도훈이 6회말까지 막아주자 롯데는 7회초 다시 2점을 보태며 승리를 예감했다.

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현도훈은 "선발 투수 세웅이가 일찍 내려간 상황이어서 이닝을 효율적으로 길게 끌어주는 것이 필요하다고 생각했다. 추가 실점을 하게 된다면 분위기가 넘어갈 수 있는 상황이었고, (손)성빈이와 호흡을 맞추면서 상대 타자별로 필요한 공략을 공격적으로 했던 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 기뻐했다.

현도훈은 올해 연투와 멀티이닝을 불사하며 전천후로 헌신하고 있다. 필승조 추격조 롱릴리프 두루 소화했다. 39경기 39이닝 3승 3패 5홀드 평균자책점 4.15를 기록했다.

현도훈은 "1군 엔트리에 있으면서 어떤 부분에서 팀에 도움이 될 수 있을까라는 생각을 많이 하고 있다. 오늘과 같은 경기처럼 선발 투수가 빠르게 내려갔을 때 제 몫을 다하는게 필요하다는 것이 결론이었다. 앞으로의 경기에서도 상황에 맞게 불펜에서 준비를 하고 있겠다"고 다짐했다.

이어서 "경기가 많이 남지 않았다. 한 경기 한 경기 소중하게 생각하면서 맡겨진 역할을 잘 수행할 수 있도록 경기와 경기 사이에 상대 타자 분석 등 준비 잘 하도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

김 감독도 현도훈을 수훈선수로 꼽았다. 김 감독은 "선발이 일찍 내려갔지만 뒤이어 올라온 투수진이 각자 제 역할을 잘 수행해 줬고, 2⅓이닝을 확실하게 책임져 준 현도훈을 칭찬하고 싶다"고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com