이정후 종료 직전 안타 폭발! 3할대 타율 지켰다…SF, MIL에 2-8 대패→루프 4자책 부진

Jul 25, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) jogs to the dugout after hitting a three run home run against the Los Angeles Angels during the third inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후가 경기 막판 안타를 신고했다. 샌프란시스코 자이언츠는 밀워키 브루어스에게 맥없이 무너졌다.

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샌프란시스코는 29일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 밀워키와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 대패했다.

샌프란시스코의 선발 투수로는 랜든 루프가 등판했다. 이날 루프는 3⅔동안 4피안타 4자책 3볼넷으로 부진했다.

타선에는 루이스 아라에스(2루수)-브라이스 엘드리지(지명타자)-엘리엇 라모스(좌익수)-라파엘 데버스(1루수)-이정후(우익수)-윌리 아다메스(유격수)-그랜트 맥크레이(중견수)-드류 카바노(포수)-크리스티안 코스(3루수)가 섰다.

Milwaukee Brewers shortstop Cooper Pratt (12) forces out San Francisco Giants center fielder Grant McCray (58) and throws to first base for the double play against the Giants' Drew Cavanaugh (61) during the 2nd inning of a baseball game in San Francisco, Tuesday, July 28, 2026. (Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP) MANDATORY CREDIT: PHOTOGRAPHER AND SAN FRANCISCO CHRONICLE; SAN JOSE MERCURY NEWS OUT; EAST BAY TIMES OUT; MARIN INDEPENDENT JOURNAL OUT; SAN FRANCISCO EXAMINER OUT, SAN FRANCISCO STANDARD OUT

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이정후는 첫타석인 1회말 첫타석에서 파울팁 삼진으로 물러났다. 4회말에는 헛스윙 삼진으로 돌아섰다. 7회말에는 선두타자로 나서 1루수 땅볼로 아웃됐다. 이정후는 이날 마지막 타석인 9회말 선두 타자로 나서 에이브너 유리베를 상대로 안타를 올렸다. 이로써 타율은 0.301로 3할대를 지켜냈다.

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해당 경기에서 선취점을 뽑아낸 쪽은 밀워키였다. 3회초 잭슨 추리오가 루프를 상대로 우전 적시타를 때려내면서 1타점을 올렸다.

4회초 밀워키의 타선이 폭발했다. 쿠퍼 프랫이 루프를 상대로 중전 적시타를 때려내면서 2루주자가 홈으로 들어왔다. 이어 브라이스 투랑이 만루 상황에서 중전 적시타를 기록하면서 2·3루 주자가 모두 홈플레이트를 밟았다. 밀워키가 4-0까지 앞서갔다.

Milwaukee Brewers' Cooper Pratt, right, and Garrett Mitchell, left, are congratulated by Jackson Chourio (11) after both scored on a two-run single hit by Brice Turang during the fourth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Tuesday, July 28, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

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밀워키는 5회초에도 득점에 성공했다. 루이스 라라가 2루수 방향으로 땅볼성 타구를 날렸고, 윌리엄 콘트라레스가 득점했다. 점수차는 5-0까지 벌어졌다.

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라라는 7회초 3루타를 폭발시키면서 2타점을 올렸다. 8회초에는 추리오가 타점을 올리면서 밀워키가 8-0으로 승기를 잡았다.

샌프란시스코는 8회말 엘드리지의 투런포로 이날 첫 득점을 올렸다. 그러나 데버스가 삼진으로 물러나면서 추격의 불씨를 이어가지 못했다. 9회말 마지막 기회에서 타선이 힘을 내지 못하면서 밀워키에게 2-8로 패배했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com